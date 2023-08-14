Про це у розмові з 24 Каналом припустив політтехнолог, галерист, російський опозиціонер Марат Гельман. Він назвав умови, за яких Путін якнайшвидше може втратити свою посаду.
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Хто замінить Путіна
Путін погодиться з номенклатурним переворотом, коли чітко зрозуміє його початок. Російський диктатор хоче жити, а тому шукатиме шляхи самозбереження. І йому можуть запропонувати певні варіанти існування.
"За 2 місяці, до кінця вересня, це буде як мінімум основною темою розмов – як йтиме Путін. Є пропутніська партія, яка готується до виборів, та інша, яка хоче, щоб він пішов. Якщо до того часу аргументи у вигляді перемог української армії, погіршення економіки в Росії, необхідності мобілізації переможуть, то і друга партія переможе. А може і ні", – припустив політтехнолог.
Тоді все вирішуватиметься навесні під час президентських виборів.
Марат Гельман про найближчу долю Путіна: дивитись відео
Інше питання – чи продовжать опоненти Путіна війну. Гельман зазначив, що наразі вона потрібна лише російському диктатору і тим, хто на ній заробляє. Це Кадиров, Пригожин і зараз у них завдання зберегти зароблене. Бо без Путіна вони ніхто.
Немає Путіна – немає Кадирова. Якщо буде слабкість, Кадиров не зможе навіть у себе в Чечні зберегти владу, не те щоб Путіну допомагати,
– пояснив залежність політтехнолог.
Хто може замінити Путіна: основні новини
- Російські військово-політичні еліти вже давно проговорюють кандидатуру наступника Путіна. Ба більше – вона може бути не одна. А сам заколот може пройти непомітно – російського диктатора тихо усунуть.
- Новий заколот може призвести до краху Росії. Він буде потужний, якщо невдоволені російські військові об'єднаються з вагнерівцями.
- Ризик замаху на Путіна зростає. Він стане можливим, коли найближче оточення диктатора остаточно відвернеться від нього. Там навіть є кандидати на роль виконавців.