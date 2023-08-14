Путин боится уехать из России: Давыдюк назвал два возможных варианта действий диктатора

14 августа 2023, 14:02
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В этом году Владимир Путин фактически стал невыездным и упустил возможность осуществлять эффективную международную коммуникацию. В то же время Россия может развивать другой сценарий – приглашать представителей государств к себе.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Проблема только в том, что кроме лидеров африканских стран никто в Россию ехать не хочет.

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"Все-таки, Путин –  это токсичное животное, которое просто доживает свои дни. Поэтому будут думать, как кого-то заманить в Россию, но кроме африканских стран –  да и те уже отказывают, –  никто особо ехать не хочет", –  сказал политолог.

Альтернативный вариант публичной активности диктатора –  возможность выезда в среднюю Азию, постсоветские страны, в которых нет демократической власти, а есть примитивные диктатуры. Однако даже такие поездки будут одиночными, ведь Путин боится, что, либо переворот совершат в его отсутствие, либо его самолет могут сбить.

Надо запретить Путину переизбираться: смотрите видео

Задание –  запретить Путину переизбираться

Его страх и запрет выездов нагнетают поиск альтернативных сценариев демонстрации собственной легитимности, которой нет. Есть риск, что Путин постарается навязать Украине два сценария: либо переговоры с Арабскими Эмиратами, либо выборы.

"Если он хоть один из них пробивает, дальше может идти спокойно на переизбрание и получает легитимность. Для нас это очень отрицательный сценарий и главная задача –  к началу следующего года сорвать эти выборы, не дать ему переизбираться. Никакой легитимности террористу", –  заявил Давыдюк.

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Автор: Оксана Мацунич