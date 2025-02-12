Укр Рус
24 Канал Новости Украины Он разговаривает, как искусственный интеллект 80-х годов: повторяет одно и то же, – Зеленский о Путине
12 февраля, 16:19
2

Он разговаривает, как искусственный интеллект 80-х годов: повторяет одно и то же, – Зеленский о Путине

Мелания Голембйовская

Владимир Зеленский сообщил, что Кремль всегда ставил условия Украине относительно мира, на которые наша страна никогда бы не согласилась. Сам же Владимир Путин всегда повторяет те же слова о Минских и Стамбульских договоренностях.

Кроме того, российский диктатор не сдержал договоренностей, которые он с президентом Украины заключили на встрече во Франции в 2019 году, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для The Guardian.

Смотрите также Какие санкции, если западный бизнес до сих пор в России, – Зеленский о финансировании войны

Путин всегда повторяет одно и то же

По словам президента, от начала полномасштабного вторжения Украина демонстрировала, что она защищается от оккупантов. Украинские власти отрицали любые ультиматумы с российской стороны.

В то же время российскому диктатору всегда "нравилась" история о Минских и Стамбульские договоренности. Кремль, якобы, хочет мира, но готов говорить только на условиях Минских соглашений.

Он разговаривает, как искусственный интеллект 80-х годов старого образца: повторяет одно и то же, ту же методичку повторяет,
– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что ему всегда было странно, как Путин может столько раз повторять одно и то же. Он подчеркнул, что Минские договоренности – это предательская позиция.

Более того, Зеленский и Путин в 2019 году встречались в Нормандии, Франция, где они смогли договориться об обмене пленными и "ceasefire", то есть прекращение огня.

Мы с ним договорились, я был очень рад, что мы договорились о двух пунктах. Там была сложная история об отводе войск. Я ему продемонстрировал, что мы можем только немного. И мы это сделали. И мы начали,
– отметил он.

Президент добавил, что тогда Путин не сдержал слово на не осуществил обмен пленными. Российскому диктатору тогда не стояли на пути ни Украина, ни его окружение в Кремле, ни США или Европа. При обмене всех на всех диктатор мог продемонстрировать политическую волю, но он этого не сделал.

В чем была сложность? То есть он не хотел,
– сказал Зеленский.

К слову, президент отреагировал на российскую атаку баллистическими ракетами и дронами 12 февраля, подчеркнув, что Путин не готовится к миру. Он также призвал международных партнеров к дальнейшей поддержке Украины для справедливого окончания войны.