Неофициальная версия: сколько на самом деле лет Путину

7 октября у Владимира Путина был день рождения. Но учитывая тот факт, что биография пока еще российского президента хорошо отредактирована, ему мог исполниться отнюдь не 71 год.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в разговоре с 24 Каналом предположил подлинный возраст российского диктатора. А также объяснил его позиции в России среди так называемых подчиненных.

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Настоящий возраст Путина

По официальным российским данным Владимиру Путину – 71 год. Но Сергей Жирнов, опираясь на расследование журналистов, отмечает: глава Кремля на два года старше. То есть ему может быть 73 года.

"У него другая детская история. Те родители, которых выдают за официальных Путина, на самом деле приемные. Если правда, то его настоящая мама в возрасте 97 лет недавно умерла", – отметил он.

Отметим, что польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, работавшая 15 лет в России, сделала собственное масштабное расследование. В нем она разоблачает настоящую биографию Владимира Путина, которая крайне отличается от официальной.

Сергей Жирнов о позициях Путина внутри России: смотреть видео

Как бы то ни было, важен другой аспект. Марионетки Путина в виде губернаторов областей и других так называемых руководителей типа Кадырова спешили поздравить своего хозяина.

"Безусловно, его поздравили губернаторы и чиновники послали телеграммы с поздравлениями от очередных фраз к красноречивым высказываниям, как Кадыров. И соревновались, что подарить диктатору", – сказал Жирнов.

Но на этом их поддержка и кончается. Ибо, как напомнил эксотрудник КГБ, никто из них не вышел защищать Путина во время марша Евгения Пригожина на Москву. И все это видели.

Путин это понимает, но убеждает себя в том, что все хорошо. Всем стало понятно – никто не вышел защищать. А теперь они будут соревноваться кто лучше его опишет в этих поздравлениях,

– резюмировал он.

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