Владимир Путин подписал закон, который дает возможность конфискации имущества за распространение "фейковой" информации о вооруженных силах страны-агрессора. Российские депутаты цинично уверяют, что закон не имеет ничего общего с советской практикой.

Конфискации будет подлежать имущество, которое было получено “преступным путем” или используется для финансирования незаконных действий. Об этом рассказывают пропагандистские СМИ, сообщает 24 Канал.

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За что могут конфисковать имущество

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщал, что депутаты предлагают конфисковать собственность лиц, которые были осуждены по восьми статьям Уголовного кодекса России:

распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России;

публичные призывы к совершению экстремистской деятельности;

публичные призывы к совершению действий, против нарушения целостности России;

публичные действия, нацеленные на дискредитацию использования ВС России;

публичные призывы к совершению деятельности, нацеленной против безопасности государства;

призывы к введению санкций против России и ее граждан;

содействие в исполнении решений международных организаций в качестве России не участвует, или иностранных органов;

реабилитация нацизма;

Фактически, этим законом конфисковывать имущество хотят у тех, кто на самом деле будет рассказывать правду о войне и преступлениях России.

Заметим, что рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных Силах России однозначно не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах.

Именно поэтому теперь российские власти смогут конфисковывать "деньги, ценности и другое имущество", если они использовались или предназначались для "деятельности, направленной против безопасности России".

Закон о "фейках": что известно