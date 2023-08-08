Неадекватная информация неадекватному диктатору: как российская элита может давить на Путина
Владимир Путин – классический неадекватный правитель, который получает неадекватную информацию, которая ему больше всего нравится. Однако порой кое-кто набирался смелости, шел к российскому диктатору и объяснял ему реальное положение дел.
Об этом 24 Каналу сказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский, отметив, что после этого психологического давления бункерный дед соглашался на действия, которые ему неприятны.
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"Он хочет военного "триумфа", а не переговоров. Соответственно, именно этот эффект нужно вызвать", – эксперт по Центральной и Восточной Европе.
Как российская элита может давить на Путина: смотрите видео
Элита знает, как манипулировать диктатором
Когда у российских элит появляются настоящие трудности со своими доходами и сохранностью жизни их близких, они знают, как им манипулировать.
Так они начинают давить на ближайшее окружение Путина, деловых партнеров и т.д. Делают все, чтобы информация для российского диктатора формировалась по-другому. Мол, чтобы бункерный дед получал больше информации, которая ему не нравится, но которая показывает реальную ситуацию на фронте.
Например, чтобы каждый раз, когда Путин пытался как-то расширить пространство агрессии, ему все в один голос заявляли, что это "абсолютно невозможно и что его не готовы в этом поддерживать".
И это, считает Преображенский, постепенно работает. С тех пор, как владельцы Подмосковных особняков начали самостоятельно закупать, а затем требовать установить системы ПВО. Все, чтобы их родные и близкие где-нибудь на даче в Барвихе были "в безопасности" от возможных ударов дронами.
Процесс пошел. С этого момента люди начинают прямо или косвенно давить на неадеквата, принимающего стратегические решения,
– кандидат политических наук.
Путин и его отношение к войне в Украине
- The New York Times пишет, что бункерный дед хочет втянуть россиян в "цивилизационный конфликт с Западом", который значительно масштабнее войны в Украине. От того, как долго Путин сможет скрывать количество потерь российской армии, будет зависеть как судьба России, так и судьба российского президента.
- Владимир Путин стремительно теряет уверенность в ситуации, учитывая внутренние проблемы России и ситуацию на фронте. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, российский диктатор крайне зависим от действий и заявлений западных стран на счет Украины.
- У Путина нет критического мышления и он верит докладам военного ведомства о нафантазированных "успехах" россиян на войне в Украине. Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов отметил, что российский диктатор потерял ощущение реальности.