Путина "принесло" в оккупированный Крым, – СМИ

В годовщину оккупации Крыма Владимир Путин выполз из бункера. Кремлевского диктатора "занесло" на захваченный полуостров.

Путину уже время собираться в Гаагу. Тем временем бункерный дед припхался во временно оккупированный Крым. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал. Вполне возможно, это его последний визит на захваченный полуостров. Потому что Украина освободит Крым.

Обратите внимание Россия не сможет добиться отмены санкций без выполнения ордера Гааги в отношении Путина, – NYT

Бункерный дед был замечен в Севастополе. В то же время, никаких доказательств, что это – Путин, конечно, нет. В свет все чаще выходят двойники Путина.

В сети заметили, что на опубликованных кадрах бункерный дед заметно хромает. Видно, что каждый шаг дается ему довольно тяжело. Диктатор едва успевает за своими приспешниками.

Цивилизованный мир не признает оккупацию Крыма

Ровно 9 лет назад – 18 марта 2014 – бункерный дед после фейкового "референдума" объявил о "присоединении" Крыма к России. Ни одна цивилизованная страна мира не признала захват украинского полуострова.

В годовщину оккупации многие государства сделали заявления. В частности, в Великобритании заявили, что их страна остается с Украиной. Украинцы на территории временно оккупированного Крыма испытывают притеснения и страдания.

Финляндия подчеркнула, что никогда не признает незаконный захват полуострова. Крым – это Украина.

В Крыму прозвучало обращение Буданова

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения во временно оккупированном Крыму прозвучало обращение Кирилла Буданова – главы ГУР МО.

Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого изменника Украины, где бы они ни прятались. Всем патриотам: время действовать настало. Ждите. Мы идем к вам,

– подчеркнул Буданов.

Это обращение главы ГУР МО услышали на всех временно оккупированных территориях Украины.

У российских захватчиков нет никаких шансов на захваченных территориях. Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери. Герои ВСУ вернут во все оккупированные населенные пункты украинский флаг и безопасность для местных жителей.