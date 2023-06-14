Обижается из-за неудач в Украине: Путин публично унизил Шойгу
Источник:"Лещенко здесь"
Российский диктатор Владимир Путин и его приспешник Сергей Шойгу посетили раненых окупантов в госпитале. Между двумя должностными лицами наблюдалось явное недоразумение.
Соответствующее видео с награждения российских раненых солдат опубликовали в сети. На ролике видно, что Путин обижается на министра обороны.
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Как Путин унизил Шойгу
Сообщается, что 12 июня российский президент посетил Центральный военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье и вручил госнаграды воевавшим в Украине оккупантам.
Интересное поведение Путина. Во время мероприятия он демонстративно повернулся спиной к Шойгу, который остался беспомощно стоять. Выглядело это довольно забавно, потому что Шойгу сразу покраснел и пытался делать вид, будто все идет по плану.
Путин публично унизил Шойгу: смотрите видео
Стоит напомнить, что раньше Путина и Шойгу связывали тесные отношения, они проводили вместе много времени и ездили на отдых. Однако теперь Шойгу критикуют из-за постоянных неудач в Украине.
Собственно, Путину из-за развязавшейся войны достается наибольшее недовольство от населения, поэтому он хочет, чтобы весь гнев направили именно на Шойгу.
Отметим, что недовольство россиян не безосновательно. Армия окупантов ежедневно испытывает огромные потери в Украине.
Актуальные потери России
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 680 окупантов. В командовании украинской армии констатировали, что по состоянию на 14 июня с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в общей сложности 217 330 бойцов.
Кроме того, враг массово теряет свою технику. С 24 февраля 2022 года Силы обороны "демилитаризовали:
- танков – 3943 (+8) единицы;
- боевых бронированных машин – 7 653 (+11) единицы,
- артиллерийских систем – 3783 (+17) единицы;
- РСЗО – 603 (+2) единицы;
- средств ПВО – 364 (+1) единицы;
- самолетов – 314 единиц;
- вертолетов – 300 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3324 (+15) единицы;
- крылатых ракет – 1196 (+13) единиц;
- кораблей и катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6482 (+9) единицы;
- специальной техники – 516 (+5) единиц.