Кто теперь будет общаться с международным уголовным преступником? - Жданов об ордере для Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей на территорию России – это может считаться военным преступлением.

Процитировал в своем стриме заявление следственной комиссии ООН военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он пояснил, что юрисдикция Международного уголовного суда распространяется на территорию всех стран, подписавших Римский устав. Украина признала юрисдикцию этого договора.

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Основание для ордеров на арест

Украина признала юрисдикцию Римского устава на своей территории несколько лет назад. Это дало основу Международному уголовному суду открыть дело по факту незаконной депортации детей и несовершеннолетних граждан на территорию России, прокомментировал Жданов.

"Важно, что суд открыл уголовное производство на основе выводов следственной комиссии ООН и выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой", – подчеркнул спикер.

Олег Жданов об ордере для Путина: смотреть видео

Ордер не имеет иммунитета

Об этом говорится в полномочиях суда, отметил в стриме военный эксперт. Таким образом, подобный ордер может быть выписан в том числе и главе государства.

Интересно, кто теперь будет ручкаться с международными уголовником по фамилии Путин,

– задал риторический вопрос Олег Жданов.

Ордер для Путина: главное