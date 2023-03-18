Процитував у своєму стрімі заяву слідчої комісії ООН військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він пояснив, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду розповсюджується на територію усіх країн, які підписали Римський статут. Україна визнала юрисдикцію цього договору.
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Основа для ордерів на арешт
Україна визнала юрисдикцію Римського статуту на своїй території декілька років тому. Саме це дало основу Міжнародному кримінальному суду відкрити справу за фактом незаконної депортації дітей та неповнолітніх громадян на територію Росії, прокоментував Жданов.
"Важливо, що суд відкрив кримінальне провадження на основі висновків слідчої комісії ООН і видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової", – підкреслив спікер.
Олег Жданов про ордер для Путіна: дивитись відео
Ордер не має імунітету
Про це сказано в повноваженнях суду, відзначив в стрімі військовий експерт. Таким чином подібний ордер може бути виписаний в тому числі й очільнику держави.
Цікаво, хто тепер буде ручкатися з міжнародними кримінальним злочинцем на прізвище Путін,
– поставив риторичне запитання Олег Жданов.
Ордер для Путіна: головне
- Від 17 березня Владімір Путін має статус підозрюваного. Йому та Марії Львовій-Бєловій видали ордери на підставі клопотань, які прокуратура подала 22 лютого 2023 року. Усі деталі по справі 24 Канал зібрав тут.
- Тим часом у Кремлі заперечили усі звинувачення, мовляв "Росія не краде дітей, а їх рятує". А російська омбудсменка зраділа, що міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".
- Важливо, що тепер Росія не може досягти зняття міжнародних санкцій без виконання ордерів суду. Тому колишній посол з особливих доручень Стівен Репп упевнений – Путін таки опиниться в Гаазі.
- Україна може оперувати рішенням МКС у правовому полі. Зокрема, у відносинах з країнами, які визнають суд. Так, Київ може вимагати від таких держав негайного арешту Путіна та Львової-Бєлової, якщо ті раптом вирішать навідатись на територію тих держав.