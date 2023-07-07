Король отчасти голый: какие процессы происходят в России

Неудачный "мятеж" Евгения Пригожина в России хоть и не привел к масштабным последствиям, но наглядно продемонстрировал проблемы власти и беспомощность Путина. Теперь криминальный олигархат, стоящий у руля страны-террориста, предчувствует смуту.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог и экс-председатель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. Он предположил, какую роль в этой истории может сыграть Кадыров и что ждет Пригожина.

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"Война убрала краеугольные камни и в России все пошатнулось. Все увидели, что "король" (Путин – 24 Канал) отчасти голый и все понимают, что что-то может произойти", – сказал Рамиз Юнус.

В России приближается смута

По словам политолога, руководители российских областей сейчас активно ищут "поддержку" ЧВК, поскольку понимают, что скоро наступит смута – "мятеж" Пригожина был тому предупреждением. Путин не вечен и важно кто станет его преемником. В настоящее время в России действует криминальный олигархат.

"Криминальный олигархат работает по понятиям. Поэтому и Пригожин может свободно кататься из Санкт-Петербурга в Москву. Он преступник, но ему деньги возвращают. Он убил российских военных, сбил самолет, а ему за это ничего. Это законы криминального олигархата, когда они понимают, что их может ждать завтра и они однозначно просто так сдаваться не собираются", – рассказал Юнус.

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Крысы будут спасать деньги

Там, где идет борьба за власть, обязательно есть большие деньги. Если будет возможность взять ее в свои руки, то российский олигархат это сделает. В противном случае – просто будет искать запасные аэродромы, как Кадыров, и выходы на страны, где запасли деньги. Речь идет о странах Африки, Латинской Америки.

"Пригожин мог это просчитать, поэтому его сейчас не трогают. Возможно, еще идет борьба и он может не дожить месяц-другой. Все зависит от процессов. Я понимаю, что идет борьба за власть. Там понимают, что рано или поздно война приведет к краху нынешней структуры криминального олигархата. Все хотят быть готовы, в том числе и Кадыров", – резюмировал политолог.

Где Пригожин и что с Кадыровым: последние новости

На днях российские так называемые СМИ показали поместье Пригожина. У главаря вагнеровцев была домашняя реанимация и собственная комната для молитв.

В украинской разведке отмечают, что до 2 июля Пригожин находился в Санкт-Петербурге и это яркое подтверждение того, что он свободно может передвигаться между двумя странами. Также существует подтверждение, что в Беларусь переносят юридический адрес и определенные формальные активности ЧВК.

Что касается Кадырова, то он может иметь серьезные проблемы с почками. О плохом состоянии боевика свидетельствует его последнее видео, где вроде бы присутствует и ранее раненый Адам Делимханов. Слухи о плохом самочувствии подогревают и родные Кадырова.