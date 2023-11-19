У России и Китая разные кровати: какой была реакция Путина на встречу Байдена и Си
Состоялась встреча лидеров двух сверхдержав – президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина. В России уже заявили, что за всем "пристально" наблюдают.
Вполне реально, что Владимир Путин мог загрустить из-за самого факта общения Си и Байдена. Такими мыслями с 24 Каналом поделилась консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.
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Китай и Россия имеют не только разные мечты, но и кровати
Гриценко отметила, что все надежды России на Китай состоят в том, чтобы оставаться идеологическими противниками против Соединенных Штатов. Однако Поднебесная смотрит на противостояние совсем иначе – если Москва настроена на серьезный конфликт с Вашингтоном, то Пекин пытается найти определенный компромисс и общие интересы для сотрудничества.
- вопросы климата;
- ограничение контроля наркотрафика;
- интернациональный терроризм.
Китай надеется найти мирное существование в отличие от России. То есть, Поднебесная не стремится к "лобовому" столкновению с США, а стремится будто "разделить мир". Также можно предположить, что россияне поняли, что сближение между Китаем и США было неизбежным. В конце концов, повлиять на отношения Си и Байдена не сможет, так как потеряла свой геополитический статус во всех регионах.
Но даже кровати были разными, стояли отдельно по комнатам, если можно так сказать. Китай имеет совершенно иную стратегию и мировоззрение, чем Россия, и пользуется ею для решения своих национальных интересов. Враждебные мечты, которые у России есть в отношении США, они уже никогда не будут реализованы, и, если они возложили определенные надежды на Китай, то он вряд ли сможет помочь,
– подчеркнула Алина Гриценко.
Гриценко о реакции Путина на встречу Байдена и Си: смотреть видео
Однако в определенной степени Россия и Китай идеологические союзники. Обе страны выступают против однозначной гегемонии США в мире. При этом Пекин стремится к полицентризму: враждебная политика в отношении США призвана доказать, что различные политические системы или устройства могут одновременно существовать в мире и не подвергаться критике со стороны других государств. Россия же своей политикой в отношении США хочет разграничить мир на два блока и вернуть всех к 20 веку, но стране-террористу этого уже не удастся.
Главные заявления по встрече Си и Байдена
- Джо Байден не говорил о партнерстве Китая с Россией, но обсуждался рост ядерного арсенала, но правительство Си отказывается вступать в переговоры по контролю над ядерным вооружением, не достигнув паритета с арсеналами США и России.
- Скорее всего, Вашингтон увеличит поставки, исходя из уроков российского вторжения в Украину. Однако, в МИД Китая заявили, что переговоры Байдена и Си не изменили отношения Пекина к "украинскому кризису".
- В основном лидеры повторяли старые тезисы о Тайване. Си обеспокоен тем, что предстоящие выборы могут активизировать вопросы независимости острова, являющегося красной линией Пекина. Байден хочет наладить военные контакты, чтобы предотвратить конфликт. Как отреагировал Си – пока неясно.
- Стороны также решили в будущем обсудить "пути уменьшения рисков передовых ИИ-систем". Китай пообещал помочь остановить экспорт химических веществ, используемых в производстве фентанила, и прессы для изготовления таблеток. Президент Байден сказал, что лично знает людей, потерявших детей из-за этого наркотика.