Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной. Диктатор добавил, что ранее якобы был создан совместный договор между странами.

Владимир Путин вспомнил о саммите БРИКС и заверил, что Россия ценит "искреннее желание" партнеров способствовать мирному урегулированию ситуации, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Путина, которое опубликовали пропагандистские телеграм-каналы.

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К каким переговорам готова Россия

Диктатор заявил, что неоднократно говорил о готовности государства вступить в переговоры с Украиной.

Кроме этого отметил, что Россия якобы вела переговоры в начале российско-украинской войны и создала взаимовыгодный договор. Однако Украина, жалуется диктатор, не приняла условия, которые напоминают капитуляцию.

Владимир Путин жалуется, что западные страны взяли курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта и имеют целью нанести стратегическое поражение России. Зато Россия сама же способствует эскалации конфликта, привлекая к войне против Украины войска Северной Кореи.

Он назвал эти решения ошибочными и добавил, что на такое развитие событий могут надеяться те, кто не знает истории русского народа и его силы духа. Вместе с тем, известны массовые случаи дезертирства российских солдат и добровольной сдачи в плен.

В начале полномасштабной войны Россия предлагала Украине мирное соглашение. Это произошло через 11 дней после вторжения, и через неделю после начала переговоров между Украиной и Россией.

Зато Владимир Зеленский рассказал, что уже в ноябре будет готов план завершения войны в Украине по Украинской формуле мира. После этого документ получат партнеры и передадут его россиянам.

По мнению президента Украины, когда План победы будет реализован, мы увидим Россию на Саммите мира. Тогда можно будет говорить о реализации Формулы мира.