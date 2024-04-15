Командующим войсками ОК "Запад" назначен генерал Шведюк: что о нем известно

Генерал Владимир Шведюк стал новым командующим войсками ОК "Запад". До этого оперативное командование возглавлял Сергей Литвинов.

Ранее также уволили командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука. Он уже получил новую должность и возглавил военную академию в Одессе.

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ОК "Запад" возглавил Шведюк

О назначении Шведюка на должность командующего сообщили в ОК "Запад". Там также опубликовали обращение генерала относительно его новой должности.

Так, в публикации Шведюк сообщил, что с 15 апреля возглавил ОК "Запад", которое он считает одним из самых мощных военных соединений ВСУ.

С сегодняшнего дня, имею честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных Сил Украины. Очень благодарен за доверие командованию, которое возложило на меня эту ответственную миссию. Это большая честь и привилегия, и я понимаю, что оно несет за собой большую ответственность перед вами, перед нашими военными частями и перед Украиной,

– написал Шведюк, комментируя свое назначение.

Генерал также добавил, что сейчас ОК "Запад" имеет перед собой ряд вызовов и задач, которые требуют кропотливой работы и профессионализма. Шведюк отметил, что стремится, чтобы ОК "Запад" стало образцом военного совершенства и тактического мастерства.

"Вместе мы укрепим нашу обороноспособность и продемонстрируем непоколебимую преданность защите нашей страны. Нам нет другого выбора, как победить. И мы это сделаем", – подчеркнул Шведюк.

Что известно о генерале Шведюке

В сети не так много информации о Владимире Шведюке, ведь он не был медийной личностью. Известно, что он родился 23 июня 1969 года в Винницкой области в семье военного. В 1990 году он служил в танковых войсках, а после – проходил службу в Германии. В периоды 1999 – 2001 и 2019 – 2021 годов Шведюк получал образование в Национальной академии обороны Украины.

Кроме того, Шведюк также в 2003 году проходил службу в морской пехоте в Крыму, а впоследствии – перешел в береговую охрану. В 2014 году Шведюк переехал в Черновцы и вернулся на службу.

В 2015 году Владимир Шведюк стал начальником штаба – первым заместителем командира 59-й отдельной мотопехотной бригады. В 2016 году получил должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата ОК "Запад";

В период с 2018 по 2019 год Шведюк снова вернулся на службу в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду. Там он получил должность командира бригады.

До марта 2022 года Шведюк занимал должность заместителя командующего Сил Теробороны ВСУ, а после – возглавил группировку Объединенных сил. В январе 2024 года генерал также занимал должность начальника штаба – заместителя командующего Сил ТрО ВСУ.

Звание бригадного генерала Владимир Шведюк получил 17 июня 2022 года.