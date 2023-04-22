У каждого свой почерк, – политтехнолог назвал особенности подачи российских пропагандистов

Российская пропаганда активно работает над тем, чтобы "влить" россиянам очередной фейк. Но у пропагандистов примерно одна и та же аудитория.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что российские пропагандисты – те же преступники.

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"У каждого из них есть свой почерк и своя манера построения шоу", – заявил он.

По его словам, до полномасштабного вторжения России на территорию Украины на шоу Владимира Соловьева обязательно приглашали одного – двух человек, которые играли роль "недалекого украинца".

Сейчас, к сожалению, у Соловьева есть несколько человек, которые прибежали туда и играют роль "украинцев для избиения". То есть, задача была показать "недалекость, абсолютную неполноценность украинцев" и там "большие какие-то экспертные способности гениев мнений" российских экспертов самого Соловьева,

– рассказал он.

Почерк пропагандистов

Политтехнолог убежден, что у Соловьева все построено больше на эмоциях.

"Он каждую программу кричит, то пародирует Жириновского, то на немецком о каком-то вымышленном языке говорит", – отметил Тизенгаузен.

Зато Ольга Скабеева имеет другой стиль и работает "тоньше".

"Если мы уже проводим параллели с нацистской Германией, то прямо на скамье подсудимых с военными преступниками сидели пропагандисты. И были потом повешены. Лучше историю почитать этим российским пропагандистам", – заявил он.

Россиянам и так зайдет

Борис Тизенгаузен считает, чтобы строить позитив, это нужно делать хотя бы от благосостояния своих граждан. Но в России проще бедного, испуганного и голодного россиянина питать "великой" имперской агрессией.

"Можно сказать: "Мы никого в ядерный пепел превращать не будем, но мы стали первой экономикой в мире". Можно так сказать? Да. "ВВП на душу населения в России – первое место в мире". Можно так сделать? Можно", – отметил политтехнолог.

Он убежден, что россияне этого не смогут сделать, не хотят и никогда не сделают.

Что происходит с российской пропагандой: смотрите видео

"Выход" для пропаганды

"Злость в россиянине должна сохраняться всегда. Только одна проблема у них, что злость должна быть направлена на тех, кто их до такой жизни довел. А не на тех, кто потенциально где-то там за океаном сидит", – рассказал Тизенгаузен.

Поэтому россиянам и дали такую возможность. С одной стороны – репрессии, что нельзя по причине – на того, кто более 20 лет правит и загнал их под черту бедности. Поэтому злости и ненависти накачанной пропагандой нужен "выход".

"Где выход? Вот она, Америка. Вот она, Европа. Поэтому и дали им "выход". Обратите внимание, как на улицах спрашивают: "Ненавижу Америку, стер бы с лица Земли, уничтожил бы всех", – рассказал политтехнолог.

Но сначала, считает он, стоит дорасти хотя бы до уровня среднестатистического американца, а затем уже дискутировать.

Аудитория российской пропаганды

Есть три категории, на которые работает российская пропаганда. Первая – внутренняя – россияне. Вторая – украинцы, в том числе, которые проживают на временно оккупированных территориях. И третья – это внешняя – за пределами России. И это не Украина.

"Это самый интересный момент. Там куча разных специфических вещей. На Европу у них одна пропаганда, на США – другая, на страны Ближнего Востока – третья, на африканский континент – четвертая", – сказал он.

В африканских странах по телевизору крутят мультфильмы, в частности, заказанные и изготовленные на российских киностудиях.

"Где российский Ваня такой ломит за горло этого американца. И они бьют в тему когда-то бывших колоний. "Вот вас когда-то колонизировали, поэтому вы так бедны все здесь". И российский Ваня приходит и расстреливает всех", – добавил он. .

Политтехнолог подчеркнул, что мультфильмы и фильмы заказывают в промышленных масштабах.

Колониальное прошлое

И когда многие говорят: "Через что Путин в своей речи говорит о какой-то колонизации, каком-то колониальном прошлом, чего он акцент делает?". Потому что он эту часть говорит именно туда, на бывшие колонии. Причем и Великобритании,

– отметил Борис Тизенгаузен.

И там Россия начинает "вливать" свою пропаганду.

"Они им втирают, что "вы такие бедные ныне. А вот они, посмотрите, как богато живут. Все потому, что они вас когда-то колонизировали". То есть, вот где они, "угнетатели", – рассказал он.

Политтехнолог добавил, что Russia Today закрывается в Европе. По его словам, 25% этого холдинга вещало, производило продукцию на арабском языке.

"Это была продукция для стран Ближнего Востока. А потом мы удивляемся, почему в некоторых странах абсолютно искажено восприятие. Потому что там российские пропагандисты поселились и во всю проработали", – подытожил он.

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