У каждого свой почерк, – политтехнолог назвал особенности подачи российских пропагандистов
Российская пропаганда активно работает над тем, чтобы "влить" россиянам очередной фейк. Но у пропагандистов примерно одна и та же аудитория.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что российские пропагандисты – те же преступники.
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"У каждого из них есть свой почерк и своя манера построения шоу", – заявил он.
По его словам, до полномасштабного вторжения России на территорию Украины на шоу Владимира Соловьева обязательно приглашали одного – двух человек, которые играли роль "недалекого украинца".
Сейчас, к сожалению, у Соловьева есть несколько человек, которые прибежали туда и играют роль "украинцев для избиения". То есть, задача была показать "недалекость, абсолютную неполноценность украинцев" и там "большие какие-то экспертные способности гениев мнений" российских экспертов самого Соловьева,
– рассказал он.
Почерк пропагандистов
Политтехнолог убежден, что у Соловьева все построено больше на эмоциях.
"Он каждую программу кричит, то пародирует Жириновского, то на немецком о каком-то вымышленном языке говорит", – отметил Тизенгаузен.
Зато Ольга Скабеева имеет другой стиль и работает "тоньше".
"Если мы уже проводим параллели с нацистской Германией, то прямо на скамье подсудимых с военными преступниками сидели пропагандисты. И были потом повешены. Лучше историю почитать этим российским пропагандистам", – заявил он.
Россиянам и так зайдет
Борис Тизенгаузен считает, чтобы строить позитив, это нужно делать хотя бы от благосостояния своих граждан. Но в России проще бедного, испуганного и голодного россиянина питать "великой" имперской агрессией.
"Можно сказать: "Мы никого в ядерный пепел превращать не будем, но мы стали первой экономикой в мире". Можно так сказать? Да. "ВВП на душу населения в России – первое место в мире". Можно так сделать? Можно", – отметил политтехнолог.
Он убежден, что россияне этого не смогут сделать, не хотят и никогда не сделают.
Что происходит с российской пропагандой: смотрите видео
"Выход" для пропаганды
"Злость в россиянине должна сохраняться всегда. Только одна проблема у них, что злость должна быть направлена на тех, кто их до такой жизни довел. А не на тех, кто потенциально где-то там за океаном сидит", – рассказал Тизенгаузен.
Поэтому россиянам и дали такую возможность. С одной стороны – репрессии, что нельзя по причине – на того, кто более 20 лет правит и загнал их под черту бедности. Поэтому злости и ненависти накачанной пропагандой нужен "выход".
"Где выход? Вот она, Америка. Вот она, Европа. Поэтому и дали им "выход". Обратите внимание, как на улицах спрашивают: "Ненавижу Америку, стер бы с лица Земли, уничтожил бы всех", – рассказал политтехнолог.
Но сначала, считает он, стоит дорасти хотя бы до уровня среднестатистического американца, а затем уже дискутировать.
Аудитория российской пропаганды
Есть три категории, на которые работает российская пропаганда. Первая – внутренняя – россияне. Вторая – украинцы, в том числе, которые проживают на временно оккупированных территориях. И третья – это внешняя – за пределами России. И это не Украина.
"Это самый интересный момент. Там куча разных специфических вещей. На Европу у них одна пропаганда, на США – другая, на страны Ближнего Востока – третья, на африканский континент – четвертая", – сказал он.
В африканских странах по телевизору крутят мультфильмы, в частности, заказанные и изготовленные на российских киностудиях.
"Где российский Ваня такой ломит за горло этого американца. И они бьют в тему когда-то бывших колоний. "Вот вас когда-то колонизировали, поэтому вы так бедны все здесь". И российский Ваня приходит и расстреливает всех", – добавил он. .
Политтехнолог подчеркнул, что мультфильмы и фильмы заказывают в промышленных масштабах.
Колониальное прошлое
И когда многие говорят: "Через что Путин в своей речи говорит о какой-то колонизации, каком-то колониальном прошлом, чего он акцент делает?". Потому что он эту часть говорит именно туда, на бывшие колонии. Причем и Великобритании,
– отметил Борис Тизенгаузен.
И там Россия начинает "вливать" свою пропаганду.
"Они им втирают, что "вы такие бедные ныне. А вот они, посмотрите, как богато живут. Все потому, что они вас когда-то колонизировали". То есть, вот где они, "угнетатели", – рассказал он.
Политтехнолог добавил, что Russia Today закрывается в Европе. По его словам, 25% этого холдинга вещало, производило продукцию на арабском языке.
"Это была продукция для стран Ближнего Востока. А потом мы удивляемся, почему в некоторых странах абсолютно искажено восприятие. Потому что там российские пропагандисты поселились и во всю проработали", – подытожил он.
Российская пропаганда: последние новости
- Пропаганда России распространила вроде бы "запись" разговора якобы "иностранных военных", помогающих ВСУ. Однако, в правдивость не поверили даже сами россияне.
- В стране-агрессоре становится популярным флешмоб "Подари пропагандисту статуэтку". "Сюрпризы" для них приезжают курьерской доставкой или почтой.
- В трех российских городах появились билборды с цитатами родственников мобилизованных россиян. У них говорится о том, что на самом деле происходит на фронте.