Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що російські пропагандисти – ті самі злочинці.

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"У кожного з них є свій почерк і своя манера побудови шоу", – заявив він.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії на територію України на шоу Владіміра Соловйова обов'язково запрошували одну – дві людини, які мали роль "недалекого українця".

Нині, на жаль, у Соловйова є кілька людей, які прибігли туди й виконують роль "українців для побиття". Тобто, завдання було показати "недалекість, абсолютну неповноцінність українців" і там "великі якісь експертні здібності геніїв думок" російських експертів самого Соловйова,

– розповів він.

Почерк пропагандистів

Політтехнолог переконаний, що у Соловйова все побудовано більше на емоціях.

"Він кожну програму кричить, то пародіює Жириновського, то німецькою про якусь вигадану мову говорить", – зазначив Тизенгаузен.

Натомість Ольга Скабєєва має інший стиль та працює "тонше".

"Якщо ми вже проводимо паралелі з нацистською Німеччиною, то прямо на лаві підсудних з воєнними злочинцями сиділи пропагандисти. І були потім повішені. Краще історію почитати цим російським пропагандистам", – заявив він.

Росіянам і так зайде

Борис Тизенгаузен вважає, щоби будувати позитив, це треба робити хоча б від добробуту своїх громадян. Але в Росії простіше бідного, наляканого та голодного росіянина живити "великою" імперською агресією.

"Можна сказати: "Ми нікого в ядерний попіл перетворювати не будемо, але ми стали першою економікою у світі". Можна так сказати? Так. "ВВП на душу населення в Росії – перше місце у світі". Можна так зробити? Можна", – зазначив політтехнолог.

Він переконаний, що росіяни цього не зможуть зробити, не хочуть і ніколи не зроблять.

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"Вихід" для пропаганди

"Злість в росіянині має зберігатися завжди. Лише одна проблема у них, що злість має бути направлена на тих, хто їх до такого життя довів. А не на тих, хто потенційно десь там за океаном сидить", – розповів Тизенгаузен.

Через це росіянам і дали таку можливість. З одного боку – репресії, що не можна на першопричину – на того, хто понад 20 років править і загнав їх під межу бідності. Через це злості та ненависті накачаною пропагандою треба "вихід".

"Де вихід? От вона, Америка. От вона, Європа. Тому й дали їм "вихід". Зверніть увагу, як на вулицях питають: "Ненавиджу Америку, стер би з лиця Землі, знищив би всіх", – розповів політтехнолог.

Та спочатку, вважає він, варто дорости хоча б до рівня середньостатистичного американця, а потім вже дискутувати.

Аудиторія російської пропаганди

Є 3 категорії, на які працює російська пропаганда. Перша – внутрішня – росіяни. Друга – українці, зокрема ті, які проживають на тимчасово окупованих територіях. І третя – це зовнішня – за межами Росії. І це не Україна.

"Це найцікавіший момент. Там купа різних специфічних речей. На Європу в них одна пропаганда, на США – інша, на країни Близького Сходу – третя, на африканський континент – четверта", – сказав він.

В африканських країнах по телевізору крутять мультфільми, зокрема, замовлені та виготовлені на російських кіностудіях.

"Де російський Ваня такий от ломить за горло цього американця. І вони б'ють в тему колись колишніх колоній. "От вас колись колонізували, от тому ви такі бідні всі тут". І російський Ваня приходить і розстрілює всіх", – додав він.

Політтехнолог наголосив, що мультфільми та фільми замовляють у промислових масштабах.

Колоніальне минуле

І коли багато хто говорить: "Через що Путін у своїй промові каже за якусь колонізації, якесь колоніальне минуле, чого він акцент робить?". А тому, що він цю частину мовить саме туди, на колишні колонії. Причому і Великої Британії,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

І там Росія починає "вливати" свою пропаганду.

"Вони їм втирають, що "ви такі бідні нині. А от вони, подивіться, як заможно живуть. Усе через те, що вони вас колись колонізували". Тобто, от де вони, "гнобителі", – розповів він.

Політтехнолог додав, що Russia Today зачиняють в Європі. За його словами, 25% цього холдингу віщало, виробляло продукцію арабською мовою.

"Це була продукція для країн Близького Сходу. А потім ми дивуємося, чому в деяких країнах абсолютно спотворене сприйняття. Тому що там російські пропагандисти оселилися і на всю пропрацювали", – підсумував він.

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