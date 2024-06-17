Впервые с командующим Силами беспилотных систем: Зеленский провел Ставку по возвращению в Киев

Владимир Зеленский 17 июня провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Это происходило после возвращения главы государства с Саммита мира, который проходил в Швейцарии.

Впервые на Ставке присутствовал командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Его назначили на эту должность 10 июня.

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Зеленский провел ставку после возвращения из Швейцарии

Президент рассказал, что он заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Во время ставки военно-политическое командование нашего государства обсудило оперативную ситуацию на всех направлениях и на границах, динамику выполнения отечественных контрактов и поступления помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов.

Зеленский также заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы, а также сводку СВР.

Подробный доклад представил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов – воздушных, наземных и морских – и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike,

– сказал украинский глава.

Глава государства отметил, что это направление активно развивается, и растет количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников.

"Украина возглавляет технологический прогресс в этой области. На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы почувствовали большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта", – подчеркнул президент.

В Швейцарии прошел Саммит мира