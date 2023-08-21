Есть три важных момента, – политолог допустил цель визита Зеленского в Афины
Греческие СМИ написали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит Афины, где встретится с лидерами стран Западных Балкан. Украине важно заручиться поддержкой этих стран.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких. По его словам, в некоторых странах Западных Балканах отдельные лидеры открыто или скрыто транслируют позицию России.
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Поддержка Западных Балкан важна
Валентин Гладких считает, что причины визита Зеленского в столицу Греции – привлечение Балкан к:
- Поддержке "формулы мира";
- Декларации о поддержке Украины со стороны "Большой семерки", которую подписывают и другие государства;
- Поддержка членства Украины в НАТО и ЕС.
Поэтому эти встречи и разговоры крайне необходимы для того, чтобы доносить до всех людей нашу позицию, видение и убеждать их в том, что это не просто наша прихоть, а очень важно и для этих государств,
– считает политолог.
Что известно о мероприятии в Афинах
СМИ пишут, что мероприятие организовал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Во время него лидеры стран Западных Балкан, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель проведут встречу во дворце Максимос. Там они будут обсуждать расширение и европейское будущее региона.
Зарубежные визиты Зеленского: последние новости
- Владимир Зеленский 19 августа посетил Швецию. Глава государства отправился в Швецию, чтобы обсудить военное сотрудничество. Известно, что наши пилоты проходят тестирование на шведских самолетах Gripen. Кроме того, совместно со Стокгольмом, Киев будет заниматься изготовлением БМП CV-90.
- 20 августа он прибыл с официальным визитом в Нидерланды. Зеленский с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте договорился о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине. Это произойдет после тренировки наших пилотов и инженеров. Президент Украины заявил, что ВСУ получат 42 истребителя F-16.
- После Нидерландов Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Данию. Дания объявила об отправке в наше государство 19 многоцелевых истребителей F-16.