Есть три важных момента, – политолог допустил цель визита Зеленского в Афины

Греческие СМИ написали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит Афины, где встретится с лидерами стран Западных Балкан. Украине важно заручиться поддержкой этих стран.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких. По его словам, в некоторых странах Западных Балканах отдельные лидеры открыто или скрыто транслируют позицию России.

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Поддержка Западных Балкан важна

Валентин Гладких считает, что причины визита Зеленского в столицу Греции – привлечение Балкан к:

Поддержке "формулы мира"; Декларации о поддержке Украины со стороны "Большой семерки", которую подписывают и другие государства; Поддержка членства Украины в НАТО и ЕС.

Поэтому эти встречи и разговоры крайне необходимы для того, чтобы доносить до всех людей нашу позицию, видение и убеждать их в том, что это не просто наша прихоть, а очень важно и для этих государств,

– считает политолог.

Что известно о мероприятии в Афинах

СМИ пишут, что мероприятие организовал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Во время него лидеры стран Западных Балкан, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель проведут встречу во дворце Максимос. Там они будут обсуждать расширение и европейское будущее региона.

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