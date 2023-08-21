Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких. За його словами, у певних країнах Західних Балканах окремі лідери відкрито або приховано транслюють позицію Росії.

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Підтримка Західних Балкан важлива

Валентин Гладких вважає, що причини візиту Зеленського до столиці Греції – залучення Балкан до:

Підтримки "формули миру"; Декларації про підтримку України з боку "Великої сімки", яку підписують й інші держави; Підтримки членства України в НАТО та ЄС.

Тому ці зустрічі та розмови є вкрай необхідними для того, щоб доносити до всіх людей нашу позицію, бачення та переконувати їх у тому, що це не просто наша забаганка, а дуже важливо і для цих держав,

– вважає політолог.

Що відомо про захід в Афінах

ЗМІ пишуть, що захід організував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Під час нього лідери країн Західних Балкан, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Шарль Мішель проведуть зустріч у палаці Максимос. Там вони обговорюватимуть розширення та європейське майбутнє регіону.

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