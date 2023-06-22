Окончательная точка: Зеленский уволил посла в Беларуси
Источник:сайт Президента Украины
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Кизима с должности посла Украины в Беларуси. Несмотря на многочисленные призывы после полномасштабного вторжения России разорвать дипломатические отношения не только со страной-агрессором, но и с Беларусью, Киев долго не шел на этот шаг.
Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины. Нового посла вместо господина Кизима не назначили.
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"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в указе.
Что известно о после Украины в Беларуси
Игорь Кизим был назначен послом Украины в Беларуси 20 февраля 2017 года. 18 апреля 2023 года его вызвали для консультаций в Киев из-за недружественного акта со стороны Беларуси, направленного на поддержку государства-агрессора.
Украина долго не разрывала дипломатические отношения с Беларусью
Отметим, что в целом Киев несколько раз вызывал для консультаций посла в Беларуси, однако вскоре он снова возвращался в Минск.
В последний раз МИД Украины решил вызвать посла Игоря Кизима для консультаций в апреле из-за встречи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с предводителем донецких оккупантов Денисом Пушилиным. После этого украинский посол не возвращался в Минск.
Опасность со стороны Беларуси
- Россия перебрасывает часть своего ядерного оружия в Беларусь. В украинской разведке считают, что после перебрасывания российского тактического ядерного оружия в Беларусь с точки зрения безопасности ничего не меняется – новые угрозы не возникают. Это тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа.
- Недавно страна-агрессор подтвердила, что намерена на постоянной основе разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако это развертывание чрезвычайно маловероятно повлияет на поле боя в Украине.