Принимали решение о чем-то плохом для врага, – Череватый о фото Зеленского с генералами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими генералами и опубликовал фото. Во время встречи принимали хорошие решения для ВСУ и плохие для российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он подчеркнул, что это опытные генералы, обладающие колоссальными знаниями.

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Решения, которые будут способствовать безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с:

Командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским;

Командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским;

Начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.

Украинский лидер лаконично подписал фото: "Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча".

Сергей Череватый отметил, что именно эти генералы готовили Харьковскую операцию. Генералы воюют с 2014 года, имеют огромный опыт и знания. Президент Украины, заслушав их доклады, принял решения, способствующие усилению национальной безопасности и обороны.

Думаю, что они 100% принимали решение о чем-то плохом для врага и о хорошем для наших войск. Это очень опытные генералы, имеющие колоссальный опыт и знания,

– подчеркнул спикер.

Президент Украины встретился с командующими ВСУ / фото: Владимир Зеленский

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