Западные избиратели не простят, если их лидеры дадут Украине проиграть, – Зеленский

Если международные партнеры не помогут Украине победить в полномасштабной войне, они помогут России. Кроме того, западные избиратели не простят своих лидеров, если те дадут нашему государству проиграть.

Об этом заявил Владимир Зеленский. Глава государства выразил сомнение относительно заявления некоторых союзников, убеждающих, что "будут с Украиной столько, сколько понадобится".

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"Если ты не с Украиной, ты с Россией"

"У меня есть такая интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза (когда они говорят – 24 Канал): "Мы всегда будем с вами". Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", – объяснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если ты не с Украиной, то с Россией.

А если ты не с Россией, ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит помогут России победить. Это все,

– подчеркнул украинский лидер.

По мнению главы нашего государства, самая лучшая возможность убедить правительства стран Запада в том, что поддержка Украины должна продолжиться – "заставить их поверить, что они на правильной стороне". Помочь в этом могут СМИ, ведь именно общественное мнение, заметил президент, побудило политиков нарастить объемы оружия для ВСУ в первые дни полномасштабной войны.

"Люди читают, люди обсуждают, люди решают и настаивают", – подчеркнул Зеленский и добавил, что уменьшение помощи может разозлить не только украинцев, но и западных избирателей. В частности, они начнут спрашивать, зачем были эти усилия.

Народ не простит [своим лидерам], если они потеряют Украину,

– подчеркнул президент.

"Команда должна быть готова к продолжительной войне"

Украинский лидер отметил, что война, развязанная Кремлем, может завершиться не скоро.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", – подчеркнул Зеленский.