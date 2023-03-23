Благодарен, но нуждаемся в более современных самолетах, – Зеленский о МиГах для Украины

Украинский лидер вечером 23 марта обратился в Европейский совет. Владимир Зеленский сделал это в уже традиционном формате видеообращения.

На этот раз президент обратился из поезда. Вероятно, он возвращался с Херсонщины, где был в командировке.

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Владимир Зеленский сказал, что благодарен Польше и Словакии за принятые решения по МиГам для Украины.

Это значительно усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах, и именно о них мы с вами говорили. Разве рациональна мотивация в затягивании относительно более современных самолетов?,

– подчеркнул он.

Украинский лидер напомнил, что враг постоянно запугивал мир, и когда говорилось о передаче "Леопардов", и когда говорили о предоставлении Украине других более современных танков.

"Современные танки уже в Украине. Так что сделала Россия в ответ? Мы все должны привыкнуть, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию. Все зло против Украины и всей Европы, на которое Россия была способна, она уже делает", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский отреагировал на предоставление МиГов: смотрите видео

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат неоднократно отмечал, что современные западные самолеты, в частности F-16, смогли бы занять преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и так далее.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников метко подметил, что с наступлением весны в Украину традиционно прилетают птицы.

МиГ-29 из Словакии будут иметь много работы, защищая Европу. Наши ВВС готовы принять больше самолетов и защитить наше небо!

– подчеркнул министр.

Он также поблагодарил за сотрудничество словацкого премьер-министра Эдуарда Гегера, министра обороны Ярослава Надя и народ Словакии.

Украина получила самолеты от Словакии

23 марта Словакия приступила к передаче Украине истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже были доставлены на территорию страны. Трансфер совершили украинские пилоты, ВВС Словакии обеспечили безопасность. Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели. Словацкое правительство заверило, что и дальше будет помогать Украине спасать человеческие жизни.