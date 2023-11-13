ВСУ ликвидировали звукорежиссера "Реальных пацанов": на него и подмогу упала граната

Звукорежиссер российских сериалов Владимир Ушаков отправился воевать в Украину, однако уже через месяц он погиб от взрыва гранаты. Он работал над такими проектами как "Реальные пацаны" и "Папины дочки".

В честь погибшего оккупанта "реальные пацаны" в последней серии нового сезона даже отправились в госпиталь в российские военные. Они воспевали захватчиков, однако аудитория такого не оценила.

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Звукорежиссер-оккупант погиб

Российские СМИ пишут, что в сентябре 2023 года звукорежиссер Владимир Ушаков отправился на фронт на стороне российских захватчиков. Однако долго воевать ему не удалось – уже в следующем месяце, в октябре, его ликвидировали ВСУ. Некоторое время его считали пропавшим без вести. Разработчика "Реальных пацанов" и "Папиных дочек" 11 ноября похоронили в селе Кужмара в Республике Марий Эл.

Известно, что на Ушакова на фронте сбросили гранату с дрона, в результате чего тот получил ранение. Санитары пытались вытащить кафиров с помощью носилок, однако после на них упала еще одна граната. Она ликвидировала всех противников.

Владимиру Ушакову даже поставили доску памяти / российские СМИ

Российскому звукорежиссеру посвятили последнюю серию последнего сезона "Реальных пацанов". Следует отметить, что в ней главные герои пришли в госпиталь к раненым оккупантам. Закадровый голос проговорил якобы "вот так они настоящие реальные пацаны". В этом эпизоде снимали настоящие раненые оккупанты, воевавшие в Украине.

Потери российских оккупантов