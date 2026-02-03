Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля наградил их наградами "За мужество".

Актуально Случайность или судьба: военный, который спасал людей в поезде после удара, не должен был им ехать

Что известно о награжденных украинцах?

Сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владислав Рожковский с позывным "Омар" был среди более 200 пассажиров пассажирского поезда, который россияне атаковали БПЛА на Харьковщине 27 января.

Несмотря на то, что он сам стал жертвой удара, военный сразу взялся за дело и организовывал эвакуацию людей из поврежденных вагонов, оказывал первую медицинскую помощь раненым, помогал выносить вещи и сопровождал мать с младенцем.

Военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир в ночь на 28 января спас четырехлетнюю девочку из квартиры, пылающей в многоэтажке в Белогородке Киевской области после попадания российского дрона.

Журналист, который живет в соседнем доме, услышал крики, ворвался в охваченное пламенем помещение, нашел плачущего ребенка на кровати (ее родители погибли от удара), вынес девочку на руках и передал в безопасное место. Далее пытался искать других, но огонь уже заблокировал лестницу.

Оба проявили исключительное мужество и человечность в критические моменты, спасая жизни во время вражеских ударов по гражданским объектам. Награды – признание их отваги и самоотверженности.

Горжусь, что Украина имеет таких людей. Спасибо за неравнодушие и защиту жизней – и на фронте, и в тылу. Именно благодаря таким людям наша страна держится и борется против врага,

– написал президент.

Кого еще в последнее время награждал президент?