Президент України Володимир Зеленський 3 лютого відзначив їх нагородами "За мужність".

Що відомо про нагороджених українців?

Сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Владислав Рожковський на позивний "Омар" був серед понад 200 пасажирів пасажирського потяга, який росіяни атакували БпЛА на Харківщині 27 січня.

Попри те, що він сам став жертвою удару, військовий одразу взявся за справу й організовував евакуацію людей з пошкоджених вагонів, надавав першу медичну допомогу пораненим, допомагав виносити речі та супроводжував матір з немовлям.

Воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір у ніч на 28 січня врятував чотирирічну дівчинку з квартири, що палала в багатоповерхівці в Білогородці на Київщині після влучання російського дрона.

Журналіст, який мешкає в сусідньому будинку, почув крики, увірвався в охоплене полум'ям помешкання, знайшов плачущу дитину на ліжку (її батьки загинули від удару), виніс дівчинку на руках і передав у безпечне місце. Далі намагався шукати інших, але вогонь уже заблокував сходи.

Обидва проявили виняткову мужність і людяність у критичні моменти, рятуючи життя під час ворожих ударів по цивільних об'єктах. Нагороди – визнання їхньої відваги та самовідданості.

Пишаюся, що Україна має таких людей. Дякую за небайдужість і захист життів – і на фронті, і в тилу. Саме завдяки таким людям наша країна тримається і бореться проти ворога,

– написав президент.

