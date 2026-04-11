Погибли в один день: в Полтаве похоронили нацгвардейцев "Хоббита" и "Сову"
- В Полтаве попрощались с 20-летними нацгвардейцами Владиславом Трященко и Евгением Бережным, которые погибли на Харьковщине.
- Погибшие были друзьями и служили в 1 корпусе НГУ "Азов".
В Полтаве попрощались с 20-летними нацгвардейцами с позывными "Сова" и "Хоббит". Украинские защитники погибли 31 марта 2026 года на Харьковщине.
Погибшие Владислав Трященко и Евгений Бережной были друзьями и служили в 1 корпусе НГУ "Азов". Об этом сообщили в Общественное Полтава.
Что известно о погибших военных?
Мать нацгвардейца Трященко рассказала, что сын всегда заботился о ней и поддерживал. С 16 лет он был участником "Центурии", а вскоре должно было исполниться три года, с тех пор, как стал на защиту Украины в Донецкой области.
Это большое горе и очень большая скорбь. Я не могу передать, что я сейчас чувствую. Я осталась одна на белом этом свете,
– сказала мать Любовь Трященко.
Нацгвардеец Евгений Бережной с позывным "Сова" женился за 2 месяца до гибели. Его жена Виктория рассказала, что муж всегда был для нее опорой.
Я даже не могу поверить, что его больше нет. Такое впечатление, что я ему в телеграме пишу, пишу, у меня ощущение, как будто он там на задании, просто не отвечает, а сейчас зайдет домой в дверь, я вот жду, пока он зайдет,
– сообщила Виктория Бережная.
Марш памяти по погибшим бойцам / Фото Суспільне Полтава
Товарищ погибших Евгений "Дёрик" рассказал, что с "Хоббитом" вместе пришли в "Азов", проходили БЗВП и ВЛК, изначально были рядом. По его словам, Трященко и Бережной были настоящим примером храбрости и сообразительности.
Военных похоронили на Аллее Героев Затуринского кладбища, где зажгли файеры и провели молитву украинского националиста.
Кого еще потеряла Украина?
Сергей Ковальчук погиб 4 апреля 2026 года на Харьковщине. Он родился в 1993 году в селе Благодатное Волынской области.
Владимир Полегенький погиб во время выполнения боевого задания в Орехове Запорожской области 30 марта 2026 года. Церемония прощания с ним состоялась 6 апреля 2026 года в селе Германовка Киевской области.
Антон Полюхович, разведчик с позывным "Умник", погиб на фронте. Он поразил уникальной операцией, захватив пленных во время рейда на Каховское водохранилище.