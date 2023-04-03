Зеков удобно "сливать в унитаз", – Фейгин о социальном лифте Татарского и его ликвидации
2 апреля в России в результате взрыва в кафе погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Известно, что заведение принадлежало Евгению Пригожину и это один из интересных факторов, который мог спровоцировать эту ситуацию.
Такое мнение в эфире 24 Каналу высказал правозащитник и российский оппозиционный деятель Марк Фейгин. Он отметил несколько закономерных фактов и предположил дальнейшее развитие событий.
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Подобное притягивает подобное
Марк Фейгин отмечает, что окончательно рано обсуждать кто организатор, кто заказчик – версий будет еще очень много. Впрочем, он подчеркнул интересный факт – место происшествия. Взрыв произошел в кафе, которое принадлежит Евгению Пригожину.
"Неудивительно, что там собирались поклонники "русского мира" и Татарский проводил свои мероприятия. Здесь возможны любые варианты, потому что и сам Пригожин баловался подрывами. Интересно, что ситуация произошла именно на его объекте и удивительно, что ничего и никого не проверяли, рамки не было", – отметил он.
Связь Пригожина и Татарского тоже неслучайна, прокомментировал правозащитник. Известно, что погибший был осужден за ограбление банка, участвовал в российско-украинской войне.
"Удивительная вещь как работают социальные лифты – одни заключенные, то есть подобное тянется к подобному", – иронически заметил Фейгин.
Взрыв в России и гибель Татарского: смотреть видео
Зеки – герои в России
Это ясно продемонстрировала полномасштабная война в Украине. Чего только стоит ЧВК "Вагнера", в которую Пригожин – бывший заключенный, вербовал себе подобных.
Ибо это очень удобно – такого можно в "унитаз спустить" в любой момент. Зеки стали героями. А это лица, осужденные за тяжкие преступления: убийства и изнасилования. В нормальной системе никакой карьеры Владлен Татарский не сделал бы и о нем никто бы не говорил. А он был в Кремле у Путина,
– отметил оппозиционер.
Россияне будут искать "украинский след"
Есть две версии взрыва. Одна из них – взрывчатка, которая была в статуэтке. Ее вроде бы пронесла на место происшествия Дарья Трепова и подарила Татарскому. Девушку задержали. Сразу российские пропагандисты заявили и об "украинском следе" и эту тему, считает Марк Фейгин, они будут лоббировать и дальше.
"Кроме этого будут связывать с убийством Дарьи Дугиной, с минированием авто Малофеева. Думаю, будут привлекать так называемую "сеть правых", которые на стороне Украины. А действительно это Трепова или нет – я не хочу комментировать. То, что припишут украинским спецслужбам, не стоит и говорить отдельно", – резюмировал правозащитник.
Гибель Татарского: что известно
- 2 апреля в одном из кафе выступал российский пропагандист Владлен Татарский. К вечеру там произошел взрыв. По первой информации ранения получили 25 человек, среди которых были прокремлевские пропагандисты.
- Через несколько часов сообщили о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к взрыву. Интересно, что в 2022 году ее задерживали на антивоенных митингах. Сама подозреваемая утверждает, что ее подставили.
- Что касается версий взрыв, то их рассматривают две: в статуэтке, которую принесла Трепова и вручила Татарскому, была взрывчатка, или она была заложена заранее.
- Все, что известно о Владлене Татарском, 24 Канал собрал здесь.