Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив правозахисник і російський опозиційний діяч Марк Фейгін. Він наголосив на декількох закономірних фактах і припустив подальший розвиток подій.

Дивіться також Татарський загинув після вибуху у Петербурзі: все, що відомо про підрив пропагандиста

Подібне притягує подібне

Марк Фейгін наголошує, наразі остаточно рано обговорювати хто організатор, хто замовник – версій буде ще дуже багато. Утім, він підкреслив цікавий факт – місце події. Вибух стався в кафе, яке належало Євгєнію Пригожину.

"Не дивно, що там збиралися прихильники "русского міра" і Татарський проводив свої заходи. Тут можливі будь-які варіанти, бо і сам Пригожин балувався підривами. Цікаво, що ситуація сталася саме на його об'єкті й дивно, що нічого й нікого не перевіряли, рамки не було", – відзначив він.

Зв'язок Пригожина та Татарського теж не випадковий, прокоментував правозахисник. Відомо, що загиблий був засуджений за пограбування банку, брав участь в російсько-українській війні.

"Дивовижна річ як працюють соціальні ліфти – одні в'язні, тобто подібне тягнеться до подібного", – іронічно відмітив Фейгін.

Вибух в Росії та загибель Татарського: дивитись відео

В'язні – російські герої

Це яскраво продемонструвала повномасштабна війна в Україні. Чого тільки вартує ПВК "Вагнера", до якої Пригожин – колишній в'язень, вербував собі подібних.

Бо це дуже зручно – такого можна в "унітаз спустити" в будь-який момент. Зеки стали героями. А це особи, засудженні за тяжкі злочини, зокрема вбивства та зґвалтування. В нормальній би системі жодної кар'єри Владлен Татарський не зробив би й про нього ніхто б не говорив. А він був у Кремлі на посланні Путіну,

– зазначив опозиціонер.

Росіяни шукатимуть "український слід"

Наразі є дві версії вибуху. Одна з них – вибухівка, яка була у статуетці. Її начебто пронесла на місце події Дар'я Трепова і подарувала Татарському. Дівчину затримали. Одразу російські пропагандисти заявили й про "український слід" і цю тему, вважає Марк Фейгін, вони лобіюватимуть й надалі.

"Крім цього пов'язуватимуть з вбивством Дар'ї Дугіної, з мінуванням авто Малофєєва. Думаю, залучатимуть так звану "мережу правих", які на боці України. А дійсно це Трепова чи ні – я не хочу коментувати. Те, що припишуть українським спецслужбам, не варто й окремо казати", – резюмував правозахисник.

Загибель Татарського: що відомо