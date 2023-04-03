Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало

Очередная творческая встреча с фанатами русского пропагандиста Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлена Татарского, закончилась крайне ярко. Показательная ликвидация подконтрольного Евгению Пригожину военного преступника в центре Санкт-Петербурга является совсем нетипичным событием для современной России, однако свидетельствует о том, что кремлевские элиты по-настоящему начали поедать сами себя.

То, как закончил свою жизнь 40-летний военкор, не может никого удивить. Всем всегда было ясно, что поездка донецких маргиналов на социальном лифте приводит к взрывным событиям. Другое дело, что ликвидировали Татарского не на оккупированной территории во время одного из его "путешествий" на фронт, а прямо в кафе его шефа и владельца группы "Вагнера". Почему подрыв Татарского – это только начало крупных чисток в России, рассказываем в материале 24 Канала.

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Судя по всему, организаторы теракта на Университетской набережной в Санкт-Петербурге очень хотели, чтобы акция стала действительно громкой. Иначе бы Фомина тихонько пристрелили где-нибудь в подворотне, или взорвали его машину с РПГ где-то неподалеку от линии столкновения.

Показательная ФСБшная расправа

Чтобы конспиорология о ликвидации террориста походила на реальность, стоит вообще оценить саму фигуру умноженного на ноль коллаборанта. Понятно, что от смерти Татарского совершенно однозначно выиграл весь цивилизованный мир, включая Украину. Хотя бы потому, что на одного человека, который призывал уничтожать женщин с детьми, стало меньше. Впрочем, хоть Фомин и был одним из топ-5 российских "военкоров", он никак не мог всерьез влиять на положение дел на войне.

Момент взрыва в Санкт-Петербурге: смотрите видео

Результатом труда Татарского можно назвать только популяризацию войны против Украины, вклад в которую он сделал немалый. В последние месяцы "военкор" верно служил Пригожину, за что, скорее всего, и был ликвидирован, потому что очень сильно критиковал российских генералов за их провалы.

В общем, Фомин просто повторил судьбу "Моторолы", которого так же убрали на волне популярности и в моменты, когда уже начал мешать российскому руководству. Единственная разница между двумя смертями заключается в том, что ликвидация Татарского произошла в Санкт-Петербурге. То есть откровенно крымальные разборки переместились на территорию России.

При этом верить в то, что за гибелью пропагандиста могут стоять украинские спецслужбы, никак не стоит. Как и в деле с Дугиной, тратить на столь мелкую фигуру столько усилий совсем не выгодно Украине, потому что есть множество других целей, чья смерть действительно подрывала бы способности России вести войну. Например, могли бы ликвидировать кого-то из специалистов, занимающихся изготовлением "Кинжалов". Таких специалистов на болотах действительно единицы, а заменить подобную потерю у Путина банально бы не смогли. Так что верить в то, что украинские спецслужбы гоняются за российскими недобитками, а не за теми, кто действительно является серьезными целями, почти невозможно. Особенно на фоне того, что все эти пропагандисты так или иначе становятся жертвами разборок между своими.

По большому счету, почти все распиаренные участники войны против Украины погибли вовсе не на поле боя, а в результате междоусобных конфликтов.

Например, группа "Вагнера" возникла в 2014-м благодаря необходимости подчищать за россиянами и ликвидировать идейных борцов за "новороссию". Из всей плеяды террористов, стоявших у истоков так называемой "русской весны", выжили только те избранные, которые сумели вовремя договориться с кураторами и никогда не влезали в большую борьбу между разными башнями Кремля. Так что Фомина можно в определенной степени считать счастливчиком, потому что он смог дожить до 2023 года. Правда, большой ценности для Москвы до полномасштабного вторжения пропагандист не представлял. Но и при этом сумел обрести определенную популярность и даже набить себе аудиторию. Впрочем, как это всегда бывает, Татарского погубила жадность. Понимая, что все его "коллеги" получают огромные деньги, он очень хотел поработать на кого-то серьезного, поэтому его подобрал Пригожин. Хотя и других вариантов у Фомина не было, потому что предложений работы в составе отрядов информационных войск от минобороны России он не получал из-за своей судимости – на тот момент в армию страны-агрессора зэков не брали. А с владельцем частной террористической группировки Татарский сразу нашел общий язык. Все же преступникам между собой найти общий язык гораздо легче.

Занимался пропагандист вполне соответствующей работой: пиарил Пригожина, критиковал генералов и требовал, чтобы Украину уничтожали максимально жестким способом. Понятно, что за последнее наказать Татарского в России не могли, а прощать макеевскому выскочке слишком резкие высказывания никто никогда не собирался. Конечно, убили Фомина совсем не из-за длинного языка. Его поджарили скорее для того, чтобы передать привет самому Пригожину. Мол, смотри, как красиво разнесло твою любимую обезьяну в твоем же помещении. ФСБшники иногда умеют сделать что-то качественно – впрочем, это касается только организации терактов. Ведь во всем после взрыва российские спецслужбы откровенно провалились.

Могли отомстить за Мангушева

Кроме того, гибель Татарского следует рассматривать еще и в контексте общего конфликта между Пригожиным и его наемниками, ФСБшниками и кланами министерства обороны России. Не секрет, что владелец группы "Вагнера" полез в откровенное противостояние как с российскими спецслужбами, так и Шойгу и его подчиненными.

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Обзывание Герасимова, попытка противодействовать губернатору Санкт-Петербурга, являющемуся представителем ФСБшной линии власти – все это стало причиной большого конфликта из-за поражений в войне в Украине. На фоне откровенных военных провалов и ослабления вертикали правления Путина, определенные группировки башен Кремля начали выходить из-под контроля и начали устраивать кровавые теракты.

Если раньше почти все ликвидации мешавших той или иной группировке случались исключительно где-то на Донбассе, то теперь поле битвы перешло в Россию. Причем очень показательно. Ведь Пригожин раньше отправил своих людей пристрелить заведенного в его окружение ФСБшного "стукача" Игоря Мангушева совсем не в Россию. Более того, даже когда у владельца группы "Вагнера" появилась идея организовать уже открытую войнушку в Санкт-Петербурге, он от нее почему-то быстро отказался. Однако сейчас ситуация вышла из-под контроля. То ли у российских спецслужб терпение лопнуло, то ли в верхушке Москвы совсем сошли с ума и дали всем команду "фас". Так либо иначе, убийство Татарского свидетельствует о том, что внутри страны-агрессора начинается реальная герилья.

Погнались за двумя зайцами

Еще когда все вражеские "СМИ" наперебой писали о "хлопке" в кафе, где Татарский встречался с фанатами, было понятно, что россияне во всем постараются обвинить Украину. С одной стороны, таким образом Москва может как-то мобилизовывать свое общество и более простым путем привлекать "пушечное мясо" для войны. Впрочем, с другой, подобные обвинения равны признанию того, что украинские диверсанты могут беспрепятственно ликвидировать кого-либо в Санкт-Петербурге или Москве.

Кстати говоря Подрыв Татарского произошел в 1,5 километре от квартиры Путина, – СМИ

Судя по всему, именно поэтому в российском информпространстве после ликвидации Татарского долгое время не звучало никаких объяснений содеянному. Пропагандисты просто писали о взрыве, однако никак не намекали на возможное участие Киева в этом. Казалось бы, кому таким образом передали послание, тот и так поймет, можно было просто списать инцидент на построенный конфликт Фомина с женщиной и не расписываться в своих провалах. Однако в этом российские спецслужбы еще раз показали себя профанами. Они решили создать некоторую нереальную историю, в которой налепили и Навального, и всех псевдолибералов, и тех, кто якобы выступает против войны с Украиной.

Мол, каждый не такой русский может быть агентом украинских спецслужб и потенциальным террористом, но сами ФСБшники при этом способны прошляпить подготовку к совершению взрывов в любом российском городе.

Тем не менее, организаторы подрывной акции, судя по всему, заморачивались в основном на организации ликвидации Татарского, а не на том, как будут выглядеть результаты расследования. Потому и решили погнаться за двумя зайцами: ударить и по Пригожину, и по "навальнятам". Идеологически подобное выглядит вполне логично, но если бы за терактом так явно не торчали уши ФСБшников.

Кто следующий?

Следить за "творчеством" российских пропагандистов – дело крайне опасное для психики. Однако следить за их поведением в день ликвидации Татарского было даже очень приятно. На грустных лицах "военкоров" можно было прочесть вопрос, который они никогда не поставят вслух: "А если меня следующим?"

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Администраторы некоторых из распиаренных сообществ в телеграме уже поняли намек и заявили о сворачивании деятельности. Другие же будут вынуждены продолжать свою работу на Москву, но уже с четким осознанием того, что именно они могут стать первыми ликвидированными в результате конфликта их владельцев с другими российскими структурами. Наверное, в этом контексте самым веселым событием будут похороны Фомина, где в одном месте должны собраться все военкоры. О чем они будут думать, когда у могилы Татарского будут рассказывать о "не забудем, не простим", вопрос риторический. Но никакие подарки на память о "друге" никто из поминок домой не повезет.

На самом же деле смерть Фомина не приведет ни к чему серьезному. За него не будут мстить, из-за него не образуются огромные очереди у российских военкоматов. Обычного маргинального фаната СССР и разбойника, смогший проехаться в социальном лифте благодаря спросу на персонажей без чести и совести, очень быстро забудут.

Особенно на фоне смертей более влиятельных лиц, которые точно в ближайшее время произойдут, потому что в России начался новый этап государственного терроризма.