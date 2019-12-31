Власти должны постоянно чувствовать, что мы следим: эксклюзивное интервью с Рыбачуком

О команде президента Владимира Зеленского, первых удачных и неудачных решениях в должности и переговорах с Путиным в эксклюзивном интервью рассказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

О команде президента Зеленского

У украинцев есть такая национальная черта – чтобы не стало хуже. С этой точки зрения, хуже не стало. Я совсем не жалею, что не голосовал ни за Петра, ни за Юлю. Соответственно, можно догадаться за кого я голосовал во втором туре. Не потому что верил, а потому, что понимал, что нужны перемены.

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Для меня характерно китайское выражение: "кризис – это возможности". Сейчас возможности влиять выросли, но они совсем другие. Если мы говорим об общественных организациях, об оппозиции, то это – огромный вызов, потому что мы имеем монобольшинство. Команды у Зеленского фактически как не было, так и нет. Есть бренд, который держится на рейтинге. Вы помните, были прогнозы: как только он назначит первых лиц в команде, сформируется правительство и состоятся первые решения, то все полетит в никуда. Не полетело.

И на самом деле я бы не грустил, потому что полетело бы не только его, но и наше с вами. Украинцы второй раз после Оранжевой революции поверили в перемены, в то, что страна движется в правильном направлении. И сломать эту веру – дорого стоит. Этим занимаются наши младшие "братья-враги". Но я вижу такую ​​нестабильную ситуацию, вызов. Я вижу откровенный кризис. Нет сильной оппозиции, мы не видим ее в парламенте.

Кто перешел в оппозицию к Зеленскому?– политическая сила "Европейская Солидарность", которую возглавляет пятый президент Украины Петр Порошенко, официально перешла в оппозицию.

– лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также ушла в оппозицию. Толчком к этому, как она утверждает, стало голосование за рынок земли.

На эту власть можно влиять. Я знаю как, но это стоит больших усилий. С этой властью надо конкурировать за влияние на граждан. То есть, общественным организациям надо достучаться до ячеек, до общин. Следующий год – это год местных выборов. И нужно на власть влиять через общественное мнение. Власть сама говорит: "Мы внимательно следим за общественным мнением".

Я лично прекрасно осознаю, что придется очень много работать с гражданами. Да, у нас есть победа – мы два года положили на то, чтобы достичь проведения избирательной реформы, чтобы не были мажоритарщики, а были партии. Сейчас формально с 2020 года партии будут, но фактически их нет. Их надо с чего-то делать. Пока партий нет, с гражданами придется работать так, как будто ты и есть партия.

Вы говорите, что нельзя влиять на решение этой власти через ту "монополию на власть", которую они получили?

Эта власть забрала у многих игроков общественного сектора козырные карты. Если Порошенко "упирался рогами и ногами", чтобы не было избирательной реформы, то эти – проголосовали. Дальше – неприкосновенность, судебные вещи. В общем очень много вещей, за которые боролись граждане, выполнены. Новая власть диктует бешеный темп. Она говорит, что мне ужасно не нравится: "Определяйтесь – вы с нами, или вы против нас". Никто не заставит давать вам какую-то клятву. Делаете умные вещи – хвала вам, поддержим, а делаете глупости – то за глупость мы не просто критикуем.



Олег Рыбачук

Зеленский стал тем, кем он стал, потому что он обещал сделать управляемое государство. То есть, он сказал, что мы убираем все неэффективное, зато украинцы получат модерное и управляемое государство. Я часто слышу, что решить большинство проблем можно с помощью референдума. У меня огромная проблема насчет этого, более того, мне говорят, что я, мол, не демократ. Я демократ. Напомню, что ни в одной демократической стране Европы нет понятия референдума как способа решения таких вопросов, как, например, войны или мира.

Эта власть реагирует именно на общественные настроения. Очень важно иметь хорошо продуманную аналитику, которую действующая власть отслеживает. У них есть их информационные диджитал-щупальца. Они очень отслеживают информационное пространство. Они мгновенно реагируют, когда происходит что-то не то. Например, пошла информация, что хотят беркутовцев поменять, уже читаем, что не хотят беркутовцев менять. Наехали на ФЛП – отпустили ФЛП.

На власть можно влиять со всех сторон. Влиять можно в хорошую сторону, а можно – в противоположную. Мы здесь не имеем монополии на влияние. Влиять будут с помощью рейтингов, в том числе, и откровенные оппоненты. Это так сказать враги Украины, которые сейчас имеют каналы информационные. Поэтому это вызовы и с этими вызовами надо бороться. Власть, которая реагирует на настроения – она ​​меня немного беспокоит. Власть – это лидерство. Лидер – это человек, который создает настроения. Который утверждает, что мы идем правильным путем, а не каждый раз оглядывается, когда начинаются какие-то крики или какие-то действия. Мы помним: пять лет, изменения, зачищаем, убираем, создаем эффективную модель, даем власть молодым – это то, на чем Зеленский выиграл, и поэтому он должен работать исключительно на это.

Об удачных и неудачных решениях новой власти

Для меня удивительно, что даже хорошие вещи, которые власть часто производила, она не комментировала их. Зато оппоненты или откровенные враги объясняли, что происходит. И потом власть должна бла защищаться. А когда ты защищаешься, оправдываешься, то это всегда плохо.

Нас пугали, что будет курс по 50 и мы с вами уже должны были под кремлевской елкой гулять с Дедом Морозом. Ни того, ни другого нет.

Насчет газа, то мы еще ждем последние переговоры. Но хочу сказать, как человек, который ранее говорил с Путиным, сейчас ситуация значительно лучше.

У Зеленского есть не менее глупые и опасные обещания, в частности, народовластие. Но из того, что они пока выполняли, это можно оценить по-разному. Вот, например, неприкосновенность. Да, я вижу, что происходит дискуссия: есть она или нет. Но формально она существует и теперь надо смотреть, как это будет работать.



Что обещал Зеленский, когда шел на президентские выборы / Инфографика 24 канала

Есть куча вещей, которые можно по-разному трактовать. Но я, честно говоря, уже даже не пытаюсь анализировать теорию. Я буду очень внимательно следить за тем, как то или иное правило используется. И нам с вами важно, чтобы власть постоянно чувствовала, что мы следим.

Надо понимать одно: сегодня президент Зеленский, завтра – совсем другой человек. И если мы меняем, например, Конституцию, меняем правила игры, то может прийти другой человек и по-другому этим воспользоваться. Помним времена Януковича, когда за три месяца мы Украину не узнали. Поэтому нам надо проверять эти законы на практике и подчищать их. Как это сейчас происходит с земельной реформой, с другими вещами.

Очень нужно, чтобы появились партии. Мне ясно, что "Слуга народа" – это не партия, это партия власти. Я вообще сейчас не вижу партий. Закон теперь есть, мажоритарщиков больше нет. Не хотелось бы, чтобы партии были закрытыми клубами. Без партий мы не сможем ничего изменить. Потому что нет никакой эффективной демократии, где бы это ни было через партийные инструменты.

Можно ли говорить, что они не сдержали обещание относительно посадок? Ибо одним из лозунгов Зеленского был "Придет весна – сажать будем". Мы так и не увидели ни одного громкого приговора или задержания.

Мы увидели достаточно нелепые и политически глупые попытки сбросить все на Порошенко. Я смотрю на реакцию европейцев. Я знаю, что они мне говорили еще во времена Януковича: если даже у тебя есть возможность, привлечь своего политического оппонента к ответственности, то тысячу раз подумай, чтобы использовать эту возможность. Его лучше убрать политически. Сделай его политически маргинальным, не используй уголовные подходы или попытки навесить уголовных дел.

Когда мы говорим о посадках, то для меня важно не количество. Потому что Порошенко вам тоже сказал, что посадили ряд мелких чиновников. Нам очень важно, чтобы был такой впервые законченный процесс с коррупционерами. Прецеденты, когда ты берешь чиновника высокого уровня, обвиняешь его в коррупции, доказываешь и потом забирашь коррупционно приобретенное имущество. Этот полный цикл у нас пока не состоялся.

Зато мы имеем очень странное дело с убийством Шеремета. Оно меня реально смущает и напрягает. Я не хочу ставить под сомнение доказательную базу. Но если мы представим всю страну со всем уровнем угроз, измен, коррупционеров различного масштаба, то больше коррупции всегда не на самом высоком уровне, где-то среди любимых друзей предыдущего президента.

Что известно о деле об убийстве Шеремета?Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль. Полиция назвала основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. 12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

Но есть коррупционные схемы в том числе и у того же Порошенко. Однако обвинения какие-то нелепые. Где-то там Кононенко потерялся в Турции, у Свинарчука браслет сняли. То есть нет ничего уверенного, убедительного. Что с делом Мартыненко? Я уже молчу о бриллиантовых прокурорах. У нас на слуху есть множество дел, которые якобы очевидны.

Это как борьба с нелегальным игровым бизнесом, где Аваков атакует сам себя за "Космолот". Но не в посадках дело. Давайте мы сделаем так, чтобы была понятна неотвратимость наказания. Надо начинать не с тех, кто украли три колоска. Не надо бросать в глаза пыль, мол, борются и сажают. Очень желательно, чтобы было доверие к правоохранительным органам.



Рыбачук об удачных и неудачных решениях новой власти

Неотвратимость наказания – это то, что нам надо, потому что власть умеет подавать цифры посадок, но она ни разу не создавала равные правила для всех. И главное – не сажала близких к себе людей. Когда Зеленский пришел к власти, все боялись его дружбы с Коломойским. И думали, что вместо запроса на борьбу с олигархами, будет обратный процесс. Он как бы начал договариваться с олигархами о какой-то мелочи. С другой стороны, "Роттердам+" якобы свернули.

Я с первых дней говорил о том, что у Коломойского шансов нет. Конечно, он что-то отхватит, но совсем не то, о чем он мечтал. Он не является хозяином Украины или основным акционером президента. "Приватбанк" не будет ему возвращен. Коломойский много чего наговорил. Он никогда столько не давал интервью. Для меня было ясно, что нельзя близко ставить Коломойского против возможности Украины получать реальные инвестиции и кредитную программу от МВФ.

Сейчас, как никогда, Коломойский далек от своего "Приватбанка". Как никогда. МВФ снова играет роль зеленого светофора и выставляет определенные маячки. У Зеленского просто выбора нет – у нас нет других кредиторов. Для Зеленского Коломойский не может быть приоритетом. Для меня также понятно, что Богдан стал значительно меньше "быковать", его стало меньше видно. Его тоже перло, а так не ведут себя главы канцелярий. Я вижу, что присадили его.

Попытки Портнова управлять ГБР привели к тому, что там поменялось руководство. Я думаю, что первым вызовом нового руководителя будет послать Портнова как можно дальше. Но и Коломойский, и Портнов палят сами себя. Их почему-то прет от того, что они могут продемонстрировать собственную влиятельность. И она очень опасна для президента и власти. Поэтому, очевидно, что их нужно убрать.

Действительно ли происходит деолигархизация?

Порошенко сделал себя суперолигархом, но пощипав других. Политически олигархи перестали быть теми, кем они были. Их влияние ослабили еще за Порошенко, а у Зеленского сейчас есть только одна проблема – Коломойский. Он сейчас не может сказать другим, что он самый крутой и все порешает. Коломойский не может порешать ни одно свое желание. И это даже не вопрос Зеленского. Это обязательство перед всем внешним миром, перед инвесторами, к которым Зеленский постоянно апеллирует. Без инвесторов экономику не поднять. Обратите внимание, что Зеленский везде проводит отдельную встречу с бизнесом.

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Почему у нас сейчас доллар по 23 грн? Потому пришли "горячие" инвесторы. Они не системные и краткосрочные. И пока настроение инвесторов является залогом определенной стабильности в Украине. Мы должны сделать так, чтобы Украину защищали инвесторы. Моя любимая фраза: "Не НАТО гарантирует нам безопасность, а приход серьезных транснациональных компаний, к которым россияне побоятся на метр подойти". Также нужно сделать, чтобы система работала. Следующий год должен быть годом роста. Украинцы должны увидеть, что институты реально работают. Напомню, что судебная независимая система – это основное для инвестора.

О переговорах с Путиным

У Зеленского были иллюзии, что с Владимиром Путиным можно договориться. Сейчас после встречи в Париже их нет.

Я не знаю, были ли у него иллюзии, или это его карма, которую он должен был отработать. Для меня понятна его фраза, что ожидать какого-то прогресса, встречаясь с Путиным – невозможно. Там все решает Путин. Зеленский частично свою тактику реализовал. Он фактически заставил Путина встретиться, потому что тот упирался. По-разному трактуют результаты, но встреча состоялась.

О чем договорилась "нормандская четверка"?Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет.



О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

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Зеленский после встречи выглядел разочарованным и удивленным тем, что об очевидных вещах с Путиным договориться невозможно. Но чего Зеленский достиг? Германия и Франция начали давить на Россию, чтобы они пошли на определенные уступки. Путин всегда будет обвинять в том, что делает он сам. Относительно минских соглашений Меркель сказала, что надо думать о смене формата, поскольку это не каноническая вещь. Надо немного подождать, чем закончатся газовые переговоры, потому что там тоже в последнюю минуту может что-то произойти. Однако в целом Зеленский выполнил программу минимум – он провел эту встречу и Путин не прорвал этот фронт. Россию надо ужимать – она ​​из-под санкций не выходит и тема Крыма остается.

Надо сделать так, чтобы мы никоим образом не зависели от настроений Путина или его энергоносителей, чтобы мы стали частью энергетического сообщества европейского. Чтобы быть ближе к Европе, нужно иметь европейские правила. Там все строится на основах демократии, свободе слова, независимых СМИ и суде, СБУ, которая не борется с экономической преступностью.

Исходя из вашего опыта, если Путин не хочет существования Украины как отдельного государства, есть ли вообще о чем с ним говорить?

Здесь нет сомнения, что он против существования Украины как государства, равнозначно, как он не хотел, чтобы победила Оранжевая революция. Как он еще больше не хотел, чтобы из Украины исчез Янукович со своим режимом. Путин много чего не хочет. Однако у него есть одна вещь, о которой говорят люди, которые его знают, он очень любит деньги и хочет пожить дольше без проблем, экономических санкций и судебных дел в Гааге. Вот, как ему из этого выйти? Когда хочется что-то сделать с Украиной, но он уже не один зуб о нее поломал.

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Поэтому он хочет, чтобы мы развалились изнутри. Путин хочет с помощью минских договоренностей сделать нас федерацией. Единственный наш способ победы над Путиным – это наша успешность и это понимает много людей на Западе. Только мы это должны делать, а не Запад. И украинская власть должна это понимать. Мы можем быть успешными только тогда, когда здесь будут условия для реализации.