Утраченные козыри Молдовы, или Какой секрет Полишинеля раскрыла Санду

Почти два года назад президентом Молдовы стала европейскоориентированная Майя Санду, на которую возлагались большие надежды, особенно в вопросах минимизации и даже искоренения влияния России на республику.

Упущенные шансы европеизировать Молдову

У Молдовы появилась надежда на восстановление вектора сближения с Европой. Но вся опасность в том, что российское присутствие и влияние в республике не исчезло, а сохранило свое присутствие и было вполне предсказуемо, что оно будет вносить свои негативные коррективы. Так и произошло.

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В июле 2021 года Майя Санду полностью под себя скорректировала силовой блок, назначив в Высший совет безопасности (ВСБ) Стефана Тибулеака, генеральным секретарем ВСБ – Андрея Спину, главой Службы государственной охраны и защиты – Василия Попу и так далее.

Создавалось впечатление, что новая президент Молдовы готовится к решающему бою с российскими агентами, ведь Майя Санду нанесла двойной удар по креатуре российских спецслужб в Молдове, сначала выиграв президентские выборы, а затем парламентские и разместив на ключевых постах в силовых структурах республики своих людей, но…

Но уже в августе Молдову посетил с официальным визитом заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, занимавшийся российской агентурой. А затем через Молдову свободно начали проезжать находящиеся в розыске в Украине и Азербайджане российские пропагандисты, например, Семен Пегов, который также обеспечивал контакты в Приднестровье с провокаторами, которые орудовали в Одесской области и Одессе.

Позиция страуса

Затем, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Молдова заняла жестко нейтральную позицию, отказав в предоставлении своей логистики для поддержки соседней страны. Такую трусливую позицию Кишинева объясняли тем, что он не хочет злить Россию, имея проблемное Приднестровье под боком (хотя Украина неоднократно намекала, что Молдова не останется одна в случае угрозы со стороны так называемой "ПМР"), а также заботясь о своем отопительном сезоне 2022 года.

Удивительно, но я был более чем уверен, что такая позиция властей Молдовы не убережет их от дестабилизации со стороны РФ.

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В итоге накануне отопительного сезона 2022 года Молдову начала изрядно шатать креатура Кремля, с которой за два года перспективная Майя так и не смогла справиться, имея все козыри в своих руках.

На этой неделе преследовательская группа RISE Moldova публикует объемный материал, полностью описывающий все ветви российской агентуры в Молдове и Приднестровье, а также их кураторов, продолжающих успешно работать в Республике Молдова. Но в этом расследовании расставили только больше точек над I, поскольку еще в 2020 году, накануне выборов президента страны, была аналогичная публикация, раскрывающая верхушку айсберга.

Окно возможностей закрылось

Вот и возникает вопрос: а что сделала Майя Санду за два года, чтобы российскую агентуру в Молдове, о которой широко известно даже в открытых источниках, минимизировать в возможностях дестабилизировать страну? С учетом того, насколько сейчас закрутился вихрь хаотизации Молдовы и насколько беспомощно выглядит Майя Санду в решении внутренних и внешних вопросов, можно сказать, что ничего. Два года потрачено впустую, а драгоценное время, когда можно было действовать решительно и бескомпромиссно, утрачено.

В последнем интервью Мая Санду заявила, что за дестабилизацией ситуации в Молдове стоят российские спецслужбы, раскрыв секрет Полишинеля. Невероятно! Но вопрос в другом: что дальше, Майя? Стояли, стоят и будут стоять. Возможно, самое время для более решительных действий, чем посредственная имитация активности?

Возможно, год назад этот вопрос нас в Украине беспокоил бы не столь глубоко, но сейчас стабильность в Молдове для нас очень важна. Важнее даже самой помощи от Молдовы, которую республика могла бы предоставить Украине. Но при нынешнем подходе нынешних властей Молдовы к решению проблематики российской агентуры не будет ни помощи, ни стабильности.

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