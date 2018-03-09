Влюбленные Джастин Бибер и Селена Гомес снова не вместе, – СМИ

Селена Гомес и Джастин Бибер, которых недавно поймали за публичными страстными поцелуями, снова решили немного отдохнуть друг от друга и сделать паузу в отношениях.

Как рассказывают СМИ, в последнее время у звездной пары было много разногласий, и очередная ссора привела к решению взять паузу в отношениях.

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Джастин Бибер и Селена Гомес

"Они продолжают общаться и по-прежнему любят друг друга. Селена и Джастин обязательно будут вместе, просто им нужно немного отдохнуть друг от друга", – рассказал инсайдер сайта E.

Также инсайдер рассказал, что после того как пара возобновила отношения осенью прошлого года, они начали чувствовать сильное давление общественности. Папарацци следовали за ними по пятам и то и дело пытались запечатлеть каждый их шаг.

"Они оба сказали, что были буквально перенасыщены лишним вниманием и давлением общества", – добавил инсайдер.

Напомним, недавно влюбленная пара прибыла вместе на Ямайку, чтобы отпраздновать в семейном кругу свадьбу отца Джастина, где их и приметили за романтическими поцелуями и объятиями.

Стоит добавить, что когда мама Селены Гомес узнала о воссоединении дочери с экс-любовником Бибером, то попала в больницу.