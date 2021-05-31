Вместе с семьями: Чехию покинули все высланные российские дипломаты

Все российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию в понедельник, 31 мая, это сделали. Из Праги выехала вторая группа сотрудников российского посольства.

Пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин рассказал, что на этом этапе завершился процесс приведения в паритетное соотношение численности посольств России в Праге и Чехии в Москве.

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Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства России, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств,

– заявил Брякин.

Первая группа российских дипломатов выехала из Чехии еще 29 мая. Первым спецрейсом Прагу покинули 54 дипломата.

Дипломатический скандал между Чехией и Россией: главное

На военных складах в Врбетице в 2014 году прогремела серия взрывов. Жертвами стали 2 человека.

Впоследствии чешские издания сообщили: оружие, которое хранили в Врбетице, могли готовить для Украины.

В 2021 году премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ко взрывам во Врбетице причастны российские спецслужбы.

После раскрытия громкого дела Чехия выслала 18 российских дипломатов, связанных с разведкой.

В ответ Россия заявила, что высылает 20 чешских дипломатов.

Правительство Чехии приняло решение, что десятки дипломатов должны покинуть российское посольство до конца мая 2021 года.