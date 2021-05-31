Вместе с семьями: Чехию покинули все высланные российские дипломаты

Все российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию в понедельник, 31 мая, это сделали. Из Праги выехала вторая группа сотрудников российского посольства.
Пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин рассказал, что на этом этапе завершился процесс приведения в паритетное соотношение численности посольств России в Праге и Чехии в Москве.
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Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства России, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств,
– заявил Брякин.
Первая группа российских дипломатов выехала из Чехии еще 29 мая. Первым спецрейсом Прагу покинули 54 дипломата.Обратите внимание! Правительство Чехии приняло решение, что десятки дипломатов должны покинуть российское посольство до конца мая 2021 года.
Дипломатический скандал между Чехией и Россией: главное
- На военных складах в Врбетице в 2014 году прогремела серия взрывов. Жертвами стали 2 человека.
- Впоследствии чешские издания сообщили: оружие, которое хранили в Врбетице, могли готовить для Украины.
- В 2021 году премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ко взрывам во Врбетице причастны российские спецслужбы.
- После раскрытия громкого дела Чехия выслала 18 российских дипломатов, связанных с разведкой.
- В ответ Россия заявила, что высылает 20 чешских дипломатов.