Самое мобильное средство поражения, – военный эксперт сказал, что может быть лучше ATACMS

Украина в течение длительного времени просила США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. Однако 21 декабря Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Зеленским намекнул, что это невозможно.

То, что США не передают Украине ATACMS, может быть связано с заполитизированностью этого вопроса. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Почему США не предоставляют Украине ATACMS

Военный эксперт напомнил, что на одной из предыдущих пресс-конференций президенту США задали вопрос о том, может ли Украина получить такие дальнобойные ракеты.

Тогда Байден ответил, что США не предоставят Украине ATACMS, потому что это приведет к эскалации ситуации. Странно ожидать, что через некоторое время президент США изменил свое решение,

– сказал Катков.

Он добавил, что этот вид вооружения приобрел слишком большое политическое значение.

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Какую альтернативу ATACMS может получить Киев

Впрочем, есть возможность, что Вашингтон предложит Украине определенную альтернативу. По словам Каткова, по всей вероятности, Киев получит вооружение с аналогичной дальностью и, возможно, даже лучшими возможностями, чем ATACMS.

Если у Украины будет выбор – либо получить крылатые ракеты воздушного базирования, которые можно запускать из-под крыла советских самолетов, либо получить ATACMS, нужно выбирать первый вариант. Потому что это самое мобильное средство поражения,

– подчеркнул военный эксперт.

Почему крылатые ракеты – лучше, чем ATACMS

Как объяснил главный редактор Defense Express, крылатые ракеты воздушного базирования имеют гораздо больше преимуществ.

1 самолет, совершающий всего 3 пуска ракет в день, может обстрелять российские позиции на 3 разных направлениях.

В то же время ракеты ATACMS запускаются из наземного комплекса. По словам Каткова, для того чтобы отработать по целям врага условно на Юге, Севере и Востоке страны, этот комплекс должен разве что телепортироваться.

"Ни один наземный комплекс не будет иметь такой мобильности, как воздушный", – добавил военный эксперт.

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