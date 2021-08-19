Вместо праздника – выстрелы: в день независимости Афганистана талибы открыли огонь по толпе
Источник:The National News
В Асабаде люди праздновали день независимости Афганистана. По толпе начали стрелять боевики, известно о по меньшей мере 4 погибших. Столкновения со стрельбой произошли еще в нескольких городах.
Пока доподлинно неизвестно, стали ли люди жертвами именно стрельбы. Так как сразу после этого возникла сильная давка.
Стоит прочитать Китай фактически признает "Талибан", а Россия это скоро сделает, – Боррель
В Джелалабаде талибы стреляли по демонстрантам
В Джелалабаде день Независимости тоже закончился трагически. Талибы начали стрелять в людей, которые размахивали флагом Афганистана. Жертвами, по предварительной информации, стали 3 человек.
Люди проводят акции с национальным флагом
Афганский флаг несли и участники демонстрации в Кабуле. Они размахивали стягом, проходя мимо талибов. Демонстранты, среди которых были и женщины, выкрикивали: "Наш флаг – наша идентичность".
Отметим, что акции с национальным флагом в стране проходили и 18 августа. Потому что талибы, оккупировав города, начали срывать со зданий стяги. Первый вице-президент страны Амрулла Салех поддержал протестующих публикацией в соцсетях.
Больше здесь Расстрел талибами людей в Афганистане: есть погибшие и раненые
Что известно о Дне независимости Афганистана?19 августа 1919 года Афганистан стал независимым. Страна вышла из-под правления Британии.
Кратко о ситуации в Афганистане:
- Талибы оккупировали столицу страны – Кабул.
- Президент Ашраф Гани покинул Афганистан, якобы, чтобы не допустить кровопролития.
- В Афганистан вернулся главарь "Талибана" Абдул Гани Барадар.
- Афганцы пробуют бежать из страны, на аэродроме в Кабуле царит полнейший хаос.
- Международный валютный фонд заблокировал Афганистану доступ к средствам.