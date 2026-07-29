Вместо службы – на стройку: в Одесской области командир заставлял военных строить ему дом

В Одесской области разоблачили командира воинской части, который в течение нескольких месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома. В ходе обыска там обнаружили десятки военных.

Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Военные строили дом для командира в Одесской области

Собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий.

В ходе обысков на объекте было выявлено около 83 военнослужащих, занимавшихся строительными работами.

Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения,

– отметил Кравченко.

В настоящее время майор задержан.

Ему сообщено о подозрении в превышении полномочий. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Строительство дома командира / Фото прокуратуры

К слову, недавно прокуроры вручили уведомления о подозрении бывшему исполняющему обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его сотрудникам. Те разбирали предприятие на металлолом, а начальник еще и скупал элитные автомобили.