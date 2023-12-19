Будет ли уменьшение помощи переселенцам: что сказал Зеленский

Есть много непроверенной информации, что помощь для внутренних переселенцев якобы уменьшится в 2024 году. Президент Владимир Зеленский четко ответил, чего ждать этим людям в ближайшее время.

О теме внутренних переселенцев президент Владимир Зеленский говорил на предновогодней пресс-конференции, передает 24 Канал. Он ответил на вопрос о слухах, будто в 2024 году уменьшится помощь для внутренних переселенцев.

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Что будет с помощью для внутренних переселенцев

Как подчеркнул Зеленский, никакого уменьшения помощи внутренних переселенцев не будет. Однако пока неизвестно, будет ли увеличение. Причина – увеличение оборонного бюджета.

Четко ответить на этот вопрос можно будет ближе к Новому году. Тогда уже будут сочтены все расходы в бюджете.

Уменьшения помощи не будет. Что касается увеличения. Не могу пока это подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Точно все будет подсчитано до конца года. Тогда будем иметь полное понимание наших расчетов,

– сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что в Украине будут развиваться программы кредитной, ипотечной поддержки; развития бизнеса и т.д.

Важное с пресс-конференции Зеленского: коротко

Президент Владимир Зеленский 19 декабря организовал предновогоднюю пресс-конференцию с журналистами. Она продолжалась около 2 часов.

Журналисты многое спрашивали о мобилизации. Стало известно, сколько людей сейчас нужно военным и готов ли Зеленский мобилизовывать женщин.

Также армия активно готовится к 2024 году. Украина планирует произвести 1 миллион дронов в следующем году. Однако параллельно нужно исправлять разные бюрократические моменты. Недавно произошла ситуация, когда 26 тысяч дронов лежали на складе и не доехали до фронта.