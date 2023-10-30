Во Львове 14-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа: за ее жизнь борются медики

Во Львове 30 октября произошел несчастный случай. Девочка выпала из окна жилого дома.

В микрорайоне Рясне-2 во Львове несовершеннолетняя девушка выпала из окна 8-го этажа жилого дома. Девушка осталась жива.

Смотрите также В центре Одессы легковушка влетела в витрину ресторана: СМИ назвали количество пострадавших

У нее разные травмы

На улице Величковского 14-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Во Львовском центре экстренной медпомощи и медицины катастроф сообщили, что у девушки закрыта черепно-мозговая травма, ушиб шейного отдела позвоночника, грудная клетка, политравма.

Предполагается, что причиной могла быть попытка самоубийства. В полиции пока не открывают уголовное производство, решается вопрос правовой квалификации.

В Дрогобыче ребенок выпал из окна