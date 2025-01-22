Кроме этого, лаборанту, который оскорблял учеников, также объявили выговор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на образовательного омбудсмена Надежду Лещик.

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Что известно об инциденте во львовской школе

По данным омбудсмена, в школе создали комиссию для рассмотрения этой ситуации. Ей удалось выяснить, что инцидент произошел 21 ноября 2024 года на уроке физики.

На видео, которое распространялось по сети, лаборант кричал на детей, а учительница, что была свидетелем этой ситуации, не стала на их защиту. Тогда лаборант выкрикнул: "Надо на фронт вас, на передовую, может там сдох*ите быстрее. Прид**ки, надоело! Деб*лы ко**ени".

По результатам служебного расследования в начале декабря 2024 года лаборанта привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили ему выговор, а уже в конце года мужчину уволили с работы по соглашению сторон.

Кроме этого, на лаборанта составили административный протокол за мелкое хулиганство и направили его в суд. Директору школы также объявили выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Он должен рассмотреть вопрос об объявлении выговора учительнице физики за нарушение требований должностной инструкции.