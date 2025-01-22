Окрім цього, лаборанту, який ображав учнів, також оголосили догану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на освітню омбудсменку Надію Лещик.

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Що відомо про інцидент у львівській школі

За даними омбудсменки, у школі створили комісію для розгляду цієї ситуації. Їй вдалося з'ясувати, що інцидент трапився 21 листопада 2024 року на уроці фізики.

На відео, яке ширилося мережею, лаборант кричав на дітей, а вчителька, що була свідком цієї ситуації, не стала на їхній захист. Тоді лаборант викрикнув: "Треба на фронт вас, на передову, може там здох*ите швидше. Прид**ки, набридло! Деб*ли кі**ені".

За результатами службового розслідування на початку грудня 2024 року лаборанта притягнули до дисциплінарної відповідальності й оголосили йому догану, а вже наприкінці року чоловіка звільнили з роботи за згодою сторін.

Окрім цього, на лаборанта склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство та скерували його до суду. Директорові школи також оголосили догану за неналежне виконання своїх обов'язків. Він має розглянути питання про оголошення догани вчительці фізики за порушення вимог посадової інструкції.