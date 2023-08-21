Чудом выжил: во Львове спасают защитника, в машину которого попала управляемая ракета

В реабилитационном центре "Несокрушимые" во Львове проходит лечение украинский защитник, в машину которого попала управляемая ракета. Это произошло в Запорожском направлении.

В национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" врачи спасают 50-летнего Дмитрия Ярмольчука из Ровенщины, в машину которого попала противотанковая управляемая ракета. Он получил ожоги 30% поверхности тела и чудом выбрался из горящей машины буквально за считанные минуты до взрыва.

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В машину попала управляемая ракета

В армии Дмитрий был оператором-наводчиком боевой машины пехоты. Его задача – транспортировать армейцев, подвозить им боеприпасы и эвакуировать с поля боя. Сначала служил на Донецком направлении, впоследствии – на Запорожском, где в его машину и попала ракета.

От удара собрат погиб на месте, а машину изуродовало. Дмитрия зажало внутри, но ему удалось выбраться. Несмотря на бешеную боль, мужчина собрался с силами и пополз в направлении украинских позиций. Первую помощь раненому оказали боевые собратья. После стабилизации состояния его отправили во Львов.

Состояние пациента на момент прибытия было сложное. Ожоги 30% поверхности тела и местами очень глубокие. Огонь поразил голову, лицо, шею, руки и ноги защитника. Специалисты ожогового центра сначала очистили раны, тогда пластические хирурги удалили омертвевшие ткани и закрыли дефекты донорской кожей, – говорят в больнице.

С тех пор прошло уже два месяца. Раны Дмитрия постепенно заживают, с ним занимаются специалисты по реабилитации. Дмитрий уже может двигаться и даже ходить.

Реабилитационный центр "Несокрушимые" действует во Львове.

Во Львове действует Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" – это госпиталь для пострадавших от войны. Более того – это огромный лекарственный хаб. По его словам, к работе в этом объединены привлечены более 4 тысяч медицинских работников.

Мэр рассказал, что сегодня медицинское объединение производит протезы для раненых. Также имеет возможность приживлять бионические протезы для руки. Садовый подчеркнул, что следующий шаг – чтобы каждый человек, имеющая военную травму, получила психологическую реабилитацию