Был первый рабочий день: мэр Львова рассказал о мужчине, погибшем во время атаки дронов

Россия ночью против 19 сентября атаковала Львов дронами-камикадзе типа "Шахед". Россияне убили в городе одного человека – 32-летнего работника склада.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий объяснял, что его нашли под завалами уже без признаков жизни при тушении пожара. Андрей Садовый рассказал, что это был первый рабочий день погибшего мужчины.

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Россия убила отца троих детей, прослужившего добровольцем полтора года

Андрей Садовый написал, что за каждой смертью стоит история человека.

Вчера (19 сентября – 24 Канал) в результате вражеских обстрелов Львова, на одном из складов погиб 32-летний Петр Бурбан. Это был его первый день на новой работе… Дома Петра ждала жена и трое маленьких детей,

– рассказал мэр Львова.

По словам Садового, Петр Бурбан родился и вырос во Львове. Он с начала полномасштабной войны России против Украины пошел добровольцем на войну.

"Прослужил полтора года. Недавно вернулся с войны к семье… 2 недели он искал работу и вчера (19 сентября – 24 Канал) был его первый рабочий день. Первый и последний", – написал Садовый.

К сожалению, российский "Шахед" унес жизни молодого сына, мужа и отца.

"Это ужасная реальность. Искренние соболезнования родным!" – сказал городской голова Львова.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семье погибшего Петра Бурбана.



Россия убила 32-летнего Петра Бурбана, военного, мужа и отца 3 детей / Фото с телеграма Андрея Садового

Россия атаковала Львовскую область беспилотниками типа "Шахед"