Во Львове сообщили о заминировании Ратуши: людей эвакуировали из горсовета

Во Львове неизвестные 7 августа сообщили о заминировании Ратуши на площади Рынок, 1. Работников и посетителей городского совета эвакуировали из здания.

Информация о заминировании поступила от анонима около 12:00. Об этом сообщила представитель Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Смотрите также В центре Львова ночью полностью обрушился балкон

Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающих территорий

Сообщается, что на место происшествия приехали специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции Львовщины и патрульные полицейские.

Из здания Ратуши эвакуировали работников и посетителей. Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающих территорий на наличие взрывоопасных устройств.

Также правоохранители устанавливают личность, которая предоставила сообщение о заминировании.

Депутат Львовского горсовета, учредитель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич сообщил , что взрывных устройств во Львовском городском совете не нашли.

Во Львове сообщили о заминировании Ратуши: смотрите видео

Отметим, что в начале 2023 года во Львове два дня подряд сообщали о заминировании Ратуши. При обследовании помещения ратуши специалисты не обнаружили взрывоопасные предметы.

Сообщение о минировании дважды подряд оказалось фейковым.

Также во Львове 29 марта "заминировали" вузы. Сообщалось о фейковых заминированиях во Львовском государственном университете физической культуры на улице Костюшко и во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

В Киеве сообщили о минировании больницы