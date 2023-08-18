Встали в ряды ВСУ, но занимались рэкетом: на Львовщине разоблачили "оборотней"
Источник:СБУ
Во Львовской области сотрудники СБУ разоблачили рэкетиров, находившихся среди военных. Они требовали деньги у граждан за разрешение искусственных конфликтных ситуаций.
На Львовщине разоблачили банду "оборотней". Они мобилизовались в ряды Вооруженных Сил Украины, но покинули подразделение и занимались рэкетом.
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Требовали 4 тысячи долларов
Служба безопасности Украины обезвредила на Львовщине банду рэкетиров, организованную двумя бывшими уголовниками. Они скрыли свое "прошлое" и призывались на военную службу.
После зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и требовали деньги с граждан.
Фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение проблемы.
Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство рекетирами 4 тысячи долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.
Мужчины угрожали ему насилием и физической расправой в случае отказа.
Правоохранители поймали злоумышленников "на горячем". Задержанным сообщили о подозрении в вымогательстве средств в условиях военного положения.
Сейчас идет досудебное расследование. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.
Требование денег: последние новости
- Военный в Житомирской области стал жертвой банды рэкетиров. Они хотели получить от него значительную сумму денег и угрожали убить его беременную жену. Банда требовала 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой.
- Решением суда Николаева было отправлен под стражу чиновник одного из воинских частей Одесская область. Его подозревают в отнятии у солдат денег. Угрожает мужчине до 12 лет лишения свободы. Чиновник будет находиться под стражей без права внесения залога. Работал он командиром подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области.
- Во Львове разоблачили на взяточничестве чиновников одного из университетов. Они обещали успешную сдачу сессии за деньги. Задержан декан одного факультета и заместитель декана другого факультета. Им уже сообщили о подозрении. Чиновников задержали после получения ими взяток. Один из них получил почти 17500 гривен, а другой – 4500 гривен.