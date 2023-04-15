Бросалась на полицию с мачете: во Львовской области поймали женщину, скрывшуюся с места ДТП

В Стрыйском районе области в одном из сел местная жительница совершила ДТП. После того, как на место прибыли полицейские, она бросалась на правоохранителей из мачете.

Днем 15 апреля один из жителей села Стрыйского района позвонил по телефону в полицию и рассказал, что его 46-летняя соседка выезжая со своего двора на автомобиле "Пежо", врезалась в соседское ограждение и поехала дальше. По вызову прибыли правоохранители.

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Женщина бросалась на правоохранителей с мачете

Автомобиль "Пежо" вместе с водительской полицией обнаружила на одной из улиц села. Женщина, увидев стражей порядка, начала бежать в свой дом, а затем натравила на них свою собаку бойцовской породы.

Также женщина угрожала полицейским расправой и несколько раз ударила мачете по служебному автомобилю. Для задержания злоумышленницы полицейским пришлось применять спецсредства. После задержания была проведена экспертиза, в результате которой было обнаружено, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа, а суд вскоре изберет меру пресечения. Также ей грозит административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством без соответствующих документов и мелкое хулиганство.

Во Львове задержали поджигателя

Утром 14 апреля во Львове неизвестны подожгли двери церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Именно у этого храма в 2001 году во время посещения Украины проводил мессу Папа Римский Иоанн Павел II. Мэр Львова Андрей Садовый назвал это событие последними конвульсиями "русского мира".

Впоследствии поджигателя задержали – им оказался 31-летний уроженец Закарпатской области. По статье о преднамеренном повреждении имущества мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.