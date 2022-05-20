Во Львовской области во время тревоги сбили крылатую ракету
Источник:Максим Козицкий
Во Львовской области вечером 19 мая была угроза ракетного удара. Благодаря силам противовоздушной обороны войскам России не удалось достичь поставленных целей.
Россияне пытались нанести удар по Львовщине поздно вечером 19 мая
Соответствующую информацию сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своих социальных сетях.
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В четверг, 19 мая, в 23:06 во Львовской области была объявлена воздушная тревога. По словам Козицкого, россияне пытались нанести удар, вероятно, крылатой ракетой.
Однако благодаря удачной работе противовоздушной обороны ракетный удар по Львовской области не состоялся
Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена крылатая ракета. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным,
– написал Козицкий.
Что известно о ракетных ударах по Львову
- С начала полномасштабной войны Россия нанесла несколько ракетных ударов по Львову и области. Российские войска в первый день войны атаковали воинские части во Львовской области.
- Следующий обстрел произошел 13 марта, когда вооруженные силы России нанесли удар по Яворовскому полигону. В результате удара, к сожалению, погибло 35 человек.
- Еще один удар вражеские войска нанесли 26 марта. Тогда российские ракеты попали в нефтебазу и по еще одному объекту инфраструктуры во Львове.
- 18 апреля российские военные попали по шиномонтажу во Львове, в результате чего погибли 7 человек. Сообщалось, что целью оккупантов был железнодорожный вокзал.
- 25 апреля вооруженные силы России нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры.
- 3 мая россияне снова ударили по Львову, попав в электрическую подстанцию. Во Львовской ОВА отметили, что это был самый тяжелый удар по области.
- Россияне возобновили атаки на Львовщину ночью 15 мая. Войска агрессора ударили по одному из военных объектов вблизи границы с Польшей.
- Еще один удар по Львовщине россияне нанесли 16 мая, попав в железнодорожную инфраструктуру. Однако во Львове благодаря ПВО были отбиты все атаки оккупантов.
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