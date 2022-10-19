По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Источник:Alerts
В Украине звучала сирена экстренного оповещения. Воздушную тревогу объявили около 12:16 19 октября. Серия отбоев началась около 14:32.
В последние дни враг активизировал удары по территории Украины. Поэтому людей призвали не игнорировать тревогу и немедленно спускаться в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно вплоть до отбоя воздушной тревоги.
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В телеграм-канале Monitor сообщили об активности стратегической авиации врага.
Где объявили воздушную тревогу
- В Одессе (отбой в 14:34);
- Николаеве (отбой в 14:34);
- Херсоне (отбой в 14:34);
- Запорожье (отбой в 14:32);
- Днепре (отбой в 14:33);
- Донецке (отбой в 14:33);
- Луганске;
- Харькове (отбой в 14:32);
- Полтаве (отбой в 14:32);
- Сумах (отбой в 14:33);
- Кропивницком (отбой в 14:54);
- Киеве (отбой в 16:32);
- Черкассах (отбой в 16:26);
- Чернигове (отбой в 16:23);
- Виннице (отбой в 14:53);
- Житомире (отбой в 14:54);
- Буковине (отбой в 14:55);
- Закарпатье (отбой в 14:55);
- Тернополе (отбой в 14:56);
- Львове (отбой в 14:55);
- Луцке (отбой в 14:53);
- Ровно (отбой в 14:53).
Отметим, Крым на этой карте не является красным, ведь у украинских властей нет информации о воздушных тревогах на полуострове. Эту территорию Россия незаконно оккупировала еще в 2014 году.Важно! Россия практически ежедневно атакует в Украине мирные цели. Под удар попадают жилые дома, школы, больницы и детские сады. Поэтому не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, а спускайтесь в укрытие. Так вы сможете сохранить свою жизнь.
Во время тревоги работала ПВО
В 13:37 сообщили, что в Черниговской и Киевской областях работает ПВО. Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил информацию о своем регионе и призвал людей находиться в укрытиях.
Позже в КГГА заявили, что над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет.
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Массовые атаки по Украине 18 сентября
18 сентября утро у украинцев началось с воздушной тревоги. Во время нее российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого жители Киева и Житомира оказались без света. В то же время в Днепре предупреждали о перебоях.
В результате обстрела в Житомире пострадали 2 человека. Один пострадавший – в тяжелом состоянии в больнице. В то же время в Киеве жертвами ракетного удара стали 3 человека. По словам мэра Виталия Кличко, это работники одного из объектов критической инфраструктуры на Левом берегу города.
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