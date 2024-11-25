Колоссальные жертвы среди оккупантов: в Генштабе назвали соотношение потерь России и Украины

Противнику удается продвигаться на Востоке ценой огромных потерь. Анатолий Баргилевич раскрыл, во сколько раз больше Россия имеет погибших и раненых солдат, а также уничтоженной техники по сравнению с Украиной.

Глава Генштаба генерал Анатолий Баргилевич в интервью журналисту Андрею Цаплиенко сообщил о потерях оккупантов, передает 24 Канал.

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Россия дорого платит за агрессию

Продолжается вражеское наступление на Востоке и в Курской области. Очевидно то, что российский диктатор Владимир Путин никогда не считался с ценой, которую приходится платить его стране за агрессию против Украины. И вот теперь, как говорил президент Зеленский, он спешит захватить как можно больше чужой территории до инаугурации Дональда Трампа, снова невзирая ни на что. В этой спешке оккупационная армия несет большие потери.

Так, по словам генерала Баргилевича, количественное соотношение потерь Украины и России составляет 1 к 6 или даже 7. Начальник Генштаба подчеркнул, что речь идет именно о колоссальных потерях у противника.

Сейчас уже известно, что агрессор потерял погибшими и ранеными более 730 тысяч солдат и десятки тысяч единиц различной техники.