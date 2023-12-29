Во временно оккупированном Мариуполе слышали взрыв

Во временно оккупированном Мариуполе 29 декабря прогремели мощные взрывы. Это произошло во время того, как по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Пока оккупанты не сообщали, что именно произошло в Мариуполе. Очевидцы отметили, что взрывы были очень громкими.

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В Мариуполе слышали взрывы

О взрывах во временно оккупированном Мариуполе сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, эти взрывы прогремели рядом с самим городом.

В Мариуполе взрыв с эпицентром в Кальмиусском районе

– написал он.

Андрющенко подчеркнул, что все детали относительно громких звуков в Мариуполе выясняют. Стоит отметить, что произошло именно в то время, когда российская армия решила нанести массированный удар по украинским городам.

В оккупированном городе не впервые раздаются взрывы