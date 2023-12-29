Во временно оккупированном Мариуполе слышали взрыв
Источник:Петр Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе 29 декабря прогремели мощные взрывы. Это произошло во время того, как по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Пока оккупанты не сообщали, что именно произошло в Мариуполе. Очевидцы отметили, что взрывы были очень громкими.
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В Мариуполе слышали взрывы
О взрывах во временно оккупированном Мариуполе сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, эти взрывы прогремели рядом с самим городом.
В Мариуполе взрыв с эпицентром в Кальмиусском районе
– написал он.
Андрющенко подчеркнул, что все детали относительно громких звуков в Мариуполе выясняют. Стоит отметить, что произошло именно в то время, когда российская армия решила нанести массированный удар по украинским городам.
В оккупированном городе не впервые раздаются взрывы
- Ранее во временно оккупированном Мариуполе взрывы прогремели 24 декабря. Очевидцы сообщали, что слышали громкие звуки по всему городу.
- Оккупанты сразу поспешили успокоить собственных граждан, объяснив, что в городе работаю российская ПВО. Однако советник мэра Петр Андрющенко объяснил, что в городе произошел прилет.
- Так, чиновник уточнил, что "хлопок" играл в Кальмиусском районе города. Андрющенко также добавил, что прилет произошел в районе Мирный на территории завода.
- До этого в Мариуполе взрывы слышали 20 декабря. Петр Андрющенко рассказал, что произошел прилет на территорию бывшего Хладокомбината в Кальмиусском районе, где российские захватчики хоронили технику и БК.
- Андрющенко отметил, что в результате взрыва пострадали сами оккупанты. По его словам, минимум 10 военных вывезли в больницу в тяжелом состоянии.